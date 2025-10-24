El siniestro ocurrió en la estación General Lemos y habría sido causado por un presunto fallo en el cambio de vías; los pasajeros afectados fueron trasladados y el servicio ferroviario quedó parcialmente interrumpido.
Procesan a farmacéutica y médico por fraude al PAMI en Rafaela
Se detectaron más de 600 recetas electrónicas falsas emitidas entre febrero y septiembre de 2021 a nombre de 78 afiliados que desconocieron haber recibido la medicación.Provincias24/10/2025
Una farmacéutica y un médico fueron procesados en la ciudad santafesina de Rafaela acusados de defraudar al PAMI con la emisión de recetas electrónicas apócrifas al detectarse más 600 prescripciones entre febrero y septiembre de 2021 para 78 afiliados que desconocieron recibir la medicación.
El juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, procesó, tras una apelación, a G.V.B., titular de una farmacia de Rafaela, y al médico A.J.M., residente en la ciudad de Gálvez, por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en carácter de autora la primera, y de partícipe necesario el segundo.
Se los acusa de simular la venta de medicamentos a nombre de beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INNSSJP-PAMI) a través de recetas electrónicas que se confeccionaban a nombre de personas que no eran pacientes.
El juez también trabó un embargo sobre sus bienes hasta para cubrir la suma de $1 millón para cada uno. A su vez, como medida de coerción, se les impuso la obligación de prestar promesa de someterse al proceso, de no obstaculizar la investigación, y de informar al tribunal cualquier cambio de domicilio.
Las prescripciones fueron generadas con un usuario y clave en el Sistema de Receta Electrónica, lo que permitió que los acusados las emitan a pacientes que desconocieron el consumo y/o la efectiva orden de los medicamentos. En ese momento, las maniobras obligaron desembolsos de parte del INSSJP por un total $1.125.228.
La investigación se inició luego de que el área legal de PAMI haya remitido un mail en el cual denunció la maniobra, por lo que a mediados de diciembre de 2021 se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, que analizó diversos elementos.
Con información de Noticias Argentinas
Uno de cada diez trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires tiene dos o más empleosProvincias23/10/2025
La mayoría son mujeres y dedican cerca de 13 horas semanales adicionales a sus segundos empleos, principalmente en el sector servicios y bajo modalidades de teletrabajo.
El animal se desplazó por pastizales próximos a la localidad de Santa Elena, obligando a las autoridades a reforzar la seguridad.
Una denuncia anónima apunta a un posible robo en la desaparición de los jubilados en ChubutProvincias23/10/2025
La camioneta encontrada intacta y la ausencia de teléfonos refuerzan las dudas sobre un posible robo, mientras pumas y grietas complican la búsqueda en la Patagonia.
El Ministerio de Seguridad rechazó el traslado de Jones Huala a una cárcel de seguridad mediaProvincias22/10/2025
El líder de la RAM está detenido en la unidad de Rawson, en Chubut, y pidió su derivación a la U14 de Esquel.
A cinco días de los comicios de medio término, el PRO decidió retirar a más de 1.000 fiscales del operativo en La Matanza, acusando irregularidades en el manejo del control electoral por parte de referentes de LLA.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
DesvinculaciónOpinión23/10/2025
La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.
Gimnasia y Tiro ya tiene fecha y hora confirmada para la revancha ante Estudiantes en Río CuartoDeportes23/10/2025
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.