El PRO retiró fiscales en La Matanza a cinco días de las elecciones

El Ministerio de Seguridad rechazó el traslado de Jones Huala a una cárcel de seguridad mediaProvincias22/10/2025
El líder de la RAM está detenido en la unidad de Rawson, en Chubut, y pidió su derivación a la U14 de Esquel.
A cinco días de los comicios de medio término, el PRO decidió retirar a más de 1.000 fiscales del operativo en La Matanza, acusando irregularidades en el manejo del control electoral por parte de referentes de LLA.Provincias22/10/2025
A solo cinco días de las elecciones de medio término, en las que el gobierno de Javier Milei se juega su capital político para el segundo tramo de su gestión, un escándalo en el seno de La Libertad Avanza estalló por el manejo de la fiscalización en el partido bonaerense de La Matanza, el corazón del peronismo y donde se concentra más de un millón de votos.
El PRO pegó un portazo este martes y decidió retirar a más de 1.000 fiscales que se habían inscripto para controlar la elección, con graves acusaciones contra Luis “Lucho” Ontiveros, el puntero que responde al presidente de LLA bonaerense y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja.
No es el único sector. También Leila Gianni, la concejal electa en las elecciones del 7 de setiembre, también hizo lo mismo con unos 200 fiscales que también estaban anotados para participar del control en los centros de votación el domingo que viene.
“Se quieren chorear la guita otra vez y regalar la elección a Fernando Espinoza, como hicieron el 7 de setiembre”, reveló en reserva uno de los involucrados en el operativo de fiscalización en el distrito más populoso de la Argentina.
Es que los problemas con la fiscalización no son nuevos. En los comicios de medio término, donde el peronismo ganó por una diferencia de más de 13 puntos, también se produjeron acusaciones cruzadas por la falta de control. De hecho, hubo denuncias de que en varias escuelas, no hubo representantes libertarios para controlar el recuento de votos.
Las acusaciones apuntan contra “Lucho” Ontiveros, un dirigente de origen peronista que deambuló por distintos partidos en los últimos 20 años y que fue sumado a La Libertad Avanza en el 2023 por el dispositivo que controla Pareja, que figura en el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por la lista violeta.
Las sospechas tienen que ver con el manejo de los recursos destinados al operativo, que debe cubrir una inmensa geografía, que tiene zonas urbanas, como Ramos Mejía o San Justo, y otras de características rurales, como Rafael Castillo o Isidro Casanova.
“Hace dos semanas entregamos las planillas con los nombres, números de documentos y celulares para que se distribuyan los fiscales en todas las escuelas. Estamos a martes y nadie responde donde hay que mandarlos, qué lugar tienen asignados y nos dicen que no hace falta. Van a repetir lo que hicieron el 7 de setiembre. Nosotros no nos vamos a prestar a esta maniobra”, resaltó otra fuente involucrada en el conflicto.
El PRO forma parte de la alianza con La Libertad Avanza para las elecciones. En el distrito bonaerense, que tiene casi 14 millones de personas habilitadas para votar, el gobierno nacional busca descontar la enorme diferencia que le sacó el peronismo en las anteriores elecciones.
La campaña venía complicada por las denuncias que salpicaron a José Luis Espert, quien había sido elegido como cabeza de la lista. Tuvieron que bajarlo y ubicar allí a Diego Santilli, que viene del partido amarillo. Con las acusaciones cruzadas que emergieron este martes, a cinco días de las elecciones, sumaron una nueva dificultad.
Con información de Infobae
La búsqueda se amplió con perros rastreadores y vehículos 4×4 tras el hallazgo de una fogata cerca del vehículo empantanado en el que viajaban; sus hijas aseguran que la situación sigue siendo “muy incierta”.
Las zonas más afectadas fueron Benito Juárez, Laprida, Bahía Blanca, entre otras jurisdicciones ubicadas en el sur bonaerense. Continúan las alertas para el resto de la semana.
La iniciativa del Ministerio de Salud bonaerense busca reducir la lista de espera de cirugías de vesícula en 38 hospitales públicos. Abarca del 20 al 24 de octubre y beneficiará a mil personas.
El movimiento ocurrió a media mañana y tuvo una profundidad de 131 km. Fue sentido en distintas zonas de la provincia y del país vecino.
El vehículo fue encontrado encajado en una zona de difícil acceso. Hay un fuerte operativo en la localidad para dar con la pareja.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.