El Ministerio de Seguridad rechazó el traslado de Jones Huala a una cárcel de seguridad media

La Dirección de Régimen Correccional del Ministerio de Seguridad de la Nación se opuso al traslado del líder de la RAM a un establecimiento penitenciario de menor seguridad, en discrepancia con lo que dispuso la Justicia. La defensa del activista insistirá con su traslado a Esquel.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, abandonó la huelga de hambre líquida al conseguir el aval judicial para su traslado a la unidad carcelaria de Esquel, para estar más cerca de su familia, aunque el Ministerio de Seguridad de la Nación objetó el planteo y rechazó la derivación del activista por razones de seguridad.

El mapuche está detenido en la unidad de máxima seguridad de Rawson, en Chubut, y pidió su derivación a la U14 de Esquel, con el argumento de que la misma se encuentra a pocos kilómetros de Bariloche, donde reside su familia.

Para exigir la derivación inició una huelga de hambre líquida y de esa forma obtuvo el aval judicial para su traslado. El juez Gustavo Zapata solicitó una vacante en la dependencia de seguridad media de Esquel para concretar su traslado aunque el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Dirección de Régimen Correccional, objetó el planteo argumentando razones de seguridad.

El rechazo al traslado generó críticas en la defensa del mapuche, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y consideró que se trata de una decisión “de clara persecución política”.

“El Ministerio de Seguridad insiste en la decisión política de mantener (a Jones Huala) en el más duro régimen penitenciario”, aseguraron voceros de la defensa, quienes cuestionaron la intromisión política en una decisión judicial ya adoptada.

Jones Huala está detenido desde junio en Rawson, en el marco de una causa por supuesta asociación ilícita, tras revindicar el uso de métodos violentos para defender la causa mapuche, durante la presentación de un libro de autoría propia.

La investigación fue encuadrada como delito complejo, por lo que podría permanecer detenido hasta dos años. Sin embargo la fiscalía federal admitió, en la audiencia en la que extendieron la prisión preventiva hasta diciembre, las dificultades que tiene para reunir material probatorio en contra del recluso.

Días atrás inició una huelga de hambre para exigir, entre otros puntos, su traslado al Penal de Esquel, para estar cerca de su familia. La abandonó cuando logró la autorización judicial para ser derivado a esa localidad chubutense.

Pero horas después de la audiencia en la que la Justicia Federal autorizó el traslado, el director de Régimen Correccional de la Nación, Gabriel Aquino, informó su disconformidad con esa decisión.

El argumento oficial

En el rechazo oficial al traslado de Jones Huala, el funcionario detalló los antecedentes del mapuche, en los que mencionó la condena que cumplió en Chile por el incendio de una propiedad privada y la portación de un arma de elaboración casera.

Mencionó que se convirtió en líder y creador de la RAM, no cuenta con domicilio fijo y alterna su residencia entre distintas ciudades de la Patagonia.

Sin mencionar delitos cometidos en el país, el funcionario argumentó que los establecimientos penitenciarios son diferenciados por categorías, siendo la de Rawson – donde está alojado actualmente el mapuche- de máxima seguridad.

Para decidir en qué establecimiento debe estar detenido cada recluso, se toma en cuenta el perfil del detenido y el nivel de seguridad del Penal donde se aloja y la unidad a la que pretende ser trasladado Jones Huala, no reúne las condiciones de seguridad para su alojamiento.

Sin embargo, el funcionario omitió mencionar que el líder de la RAM estuvo detenido en esa misma dependencia carcelaria en al menos dos ocasiones, antes de ser extraditado a Chile para ser juzgado – en el primer caso- y para agotar el cumplimiento de la condena.

“El perfil del mencionado detenido, por su alto nivel de exposición pública, antecedentes y riesgo para la seguridad institucional, resulta incompatible con las características de esa Unidad. Permitir el ingreso de esta persona como residente afectaría la seguridad general y el régimen progresivo que debe imperar” describió Aquino.

Argumentó además que “se trata de una persona con evidentes grados de influencia en esta zona, lo que implica según la praxis penitenciaria hipotetizar en posibles planificaciones o intentos de fuga y/o evasión con apoyo externo o en eventuales intenciones que desde el medio exterior se atente contra él”.

En concreto, argumentó que “tras la evaluación correspondiente, se determina que dicho establecimiento (U.14), no reúne las condiciones de seguridad ni el régimen adecuado para alojar al detenido Francisco Facundo Jones Huala” y consideró “no viable” el traslado del lonko a la unidad de Esquel.

El caso se dirimirá este jueves 23, en el marco de una audiencia en la que la Gremial de Abogados insistirá con la derivación y el juez podría sostener la decisión de trasladarlo a la unidad carcelaria de seguridad media, más allá de la objeción política.

