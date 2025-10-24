El cuadro ecuatoriano construyó la victoria con un primer tiempo perfecto, destacando el doblete de Gabriel Villamil y un gol de penal de Lisandro Alzugaray.
La hipotética consagración del "Bicho" liberaría un cupo directo para Boca
Boca Juniors tiene un motivo para celebrar el pase de Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina. La victoria del Bicho podría darle una "mano" gigante en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.Deportes24/10/2025
El pase de Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina tras derrotar a Belgrano no solo representó un logro para el equipo de La Paternal. El resultado dejó a Boca Juniors bien posicionado en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026, dado el escenario reglamentario que rige para los cupos argentinos en el certamen continental.
La victoria de Argentinos liberaría un cupo directo a la Libertadores si el Bicho obtiene el título y ya se encuentra clasificado por Tabla Anual. El contexto resulta aún más favorable considerando que River Plate, el otro semifinalista principal, también pelea cabeza a cabeza en la cima de la tabla junto a Rosario Central y el propio Boca. Así, la definición de la Copa Argentina se entrelaza de manera directa con el futuro internacional del Xeneize.
Una final entre River Plate y Argentinos Juniors es ideal para Boca Juniors. Si cualquiera de los dos logra quedarse con la Copa Argentina, se libera un cupo adicional en la Tabla Anual porque ambos ya integran el lote de equipos con chances concretas de acceder a la Libertadores por esa vía. A falta de tres fechas para la definición del Torneo Clausura, Boca (que tiene además un encuentro pendiente ante Barracas Central el lunes) suma 50 puntos junto con Deportivo Riestra, uno menos que Argentinos que tiene mejor diferencia de gol y por el momento se está quedando con el repechaje a la Copa. El Bicho se ubica detrás de Rosario Central (59), River (52). Solamente los dos primeros avanzan de forma directa a la fase de grupos del torneo continental.
En el reglamento de la Liga Profesional se establece que los campeones del Apertura y Clausura obtienen los cupos principales (“Argentina 1” y “Argentina 2”). El campeón de la Copa Argentina asegura “Argentina 3”, sumando un boleto más para el máximo torneo sudamericano. Los tres mejores de la Tabla Anual, excluyendo a los campeones, completan la nómina de representantes. Si el campeón de la Copa Argentina ya se clasificó por Tabla Anual, ese cupo se transfiere al siguiente en la clasificación.
La proyección numérica no deja excesivo margen a Boca Juniors: necesita ganarle a Barracas Central para quedar en el segundo puesto de la general, con tres partidos pendientes. Luego, de imponerse al menos en dos de esos juegos, quedará matemáticamente adentro de los clasificados. Los rivales del Xeneize en esta recta final son además del Guapo, Estudiantes en La Plata, River Plate en La Bombonera y Tigre, nuevamente como local.
Por todo esto, la consagración de Argentinos Juniors frente a Belgrano incrementó las expectativas xeneizes porque, si el Bicho o River (enfrenta este viernes a Independiente Rivadavia) logran el título, se abriría la puerta a la Libertadores aún finalizando Boca por detrás de ellos en la Tabla Anual.
El desenlace de la Copa Argentina y de las últimas fechas del Clausura, en consecuencia, será seguido con atención desde Boca, donde cada combinación posible es evaluada para comprender hasta dónde llegan las posibilidades de clasificación internacional tras un año irregular en los números y sin poder disputar en las últimas dos ediciones la tan ansiada Copa Libertadores.
