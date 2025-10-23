Petro acusó a Trump de cometer “ejecuciones extrajudiciales” en aguas internacionales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este jueves a su par estadounidense, Donald Trump, de perpetrar “ejecuciones extrajudiciales” en sus ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de droga en el océano Pacífico y el mar Caribe.

En “este tipo de maniobras, que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos (...) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales”, dijo Petro.

El mandatario colombiano intensificó sus críticas contra el despliegue militar que lanzó Washington en agosto en aguas internacionales con una flota de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales. Según la versión estadounidense, destruyó al menos nueve embarcaciones con un balance de 37 muertos.

El presidente colombiano pidió que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados. “Hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario”, indicó.