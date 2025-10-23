"El que entendió, entendió...", lanzó el líder chavista al referirse a los proyectiles antiaéreos Igla-S. Estados Unidos confirmó este miércoles el octavo ataque contra supuestas narcolanchas.
Brasil: condenas de hasta 17 años para participantes del intento de golpe de Estado de Bolsonaro
La Corte Suprema condenó a siete participantes del intento de golpe de Estado liderado por Bolsonaro, imponiendo penas de entre 7,5 y 17 años de prisión.El Mundo23/10/2025
Los condenados incluyen un policía federal, cinco militares y el presidente de un instituto de auditoría electoral, quienes contribuyeron con “milicias digitales” para difundir desinformación sobre las elecciones de 2022.
El juez relator Alexandre de Moraes señaló que los condenados “fabricaron y diseminaron narrativas falsas sobre el proceso electoral con el objetivo de generar caos social e inestabilidad para concretar la ruptura institucional”. Bolsonaro, que ya recibió en septiembre una pena de 27 años por liderar una organización criminal armada para mantenerse en el poder tras perder frente a Luiz Inácio Lula da Silva, cumple prisión domiciliaria desde agosto y tiene prohibido manifestarse en redes sociales.
Los condenados disponen de cinco días para apelar la sentencia. La defensa del expresidente anunció que recurrirá el fallo de la Corte Suprema, y una vez resueltos los recursos, Bolsonaro podría ser enviado a prisión. Mientras tanto, 16 acusados adicionales esperan sentencia en las próximas semanas.
Intentos de amnistía y reacción política
A finales de septiembre, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que abría la puerta a la amnistía para Bolsonaro y los condenados por la asonada de enero de 2023 contra sedes del poder en Brasilia, pero ante protestas masivas, el Congreso suavizó su contenido, limitando la iniciativa a una posible reducción de condenas.
Bolsonaro también sigue siendo inelegible hasta 2030 debido a sus ataques sin pruebas al sistema de votación.
La ONU lanzó una dramática advertencia: “No lograremos contener el calentamiento global”El Mundo23/10/2025
El objetivo de limitar a 1,5 °C el aumento de la temperatura en relación a la era preindustrial quedó fuera de alcance. En noviembre se realizará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció la reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresaPolítica22/10/2025
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.