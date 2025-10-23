Brasil: condenas de hasta 17 años para participantes del intento de golpe de Estado de Bolsonaro

Los condenados incluyen un policía federal, cinco militares y el presidente de un instituto de auditoría electoral, quienes contribuyeron con “milicias digitales” para difundir desinformación sobre las elecciones de 2022.



El juez relator Alexandre de Moraes señaló que los condenados “fabricaron y diseminaron narrativas falsas sobre el proceso electoral con el objetivo de generar caos social e inestabilidad para concretar la ruptura institucional”. Bolsonaro, que ya recibió en septiembre una pena de 27 años por liderar una organización criminal armada para mantenerse en el poder tras perder frente a Luiz Inácio Lula da Silva, cumple prisión domiciliaria desde agosto y tiene prohibido manifestarse en redes sociales.

Los condenados disponen de cinco días para apelar la sentencia. La defensa del expresidente anunció que recurrirá el fallo de la Corte Suprema, y una vez resueltos los recursos, Bolsonaro podría ser enviado a prisión. Mientras tanto, 16 acusados adicionales esperan sentencia en las próximas semanas.

Intentos de amnistía y reacción política

A finales de septiembre, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que abría la puerta a la amnistía para Bolsonaro y los condenados por la asonada de enero de 2023 contra sedes del poder en Brasilia, pero ante protestas masivas, el Congreso suavizó su contenido, limitando la iniciativa a una posible reducción de condenas.

Bolsonaro también sigue siendo inelegible hasta 2030 debido a sus ataques sin pruebas al sistema de votación.

Ámbito