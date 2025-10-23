Haití, Jamaica y República Dominicana podrían enfrentar días de inundaciones y deslizamientos de tierra mientras la tormenta se mantiene prácticamente estacionaria sobre aguas récord.
Detienen a un hombre en Melbourne por robar más de 40 Labubus
El sospechoso, de 40 años, fue sorprendido en su domicilio con los populares juguetes de la marca Pop Mart; pagó fianza y afrontará el juicio en libertad.El Mundo23/10/2025
Un hombre fue detenido en Australia acusado de robar 43 Labubus. El hallazgo ocurrió en medio de un operativo que incluyó un allanamiento y terminó con el arresto del sospechoso, que tenía en su poder los populares muñecos de la marca china Pop Mart.
El hecho ocurrió este martes en Melbourne, según informaron fuentes policiales a medios locales. El botín estaba valuado en unos 9000 dólares australianos, monto que equivale a unos 6000 dólares estadounidenses. El hombre pagó la fianza impuesta por las autoridades y afrontará el proceso judicial en libertad.
Cerca de las 6 de la mañana de este martes, agentes sorprendieron al sospechoso en su domicilio con una orden de registro. Durante el procedimiento, encontraron los muñecos Labubu que estaban buscando.
Los juguetes de moda habían sido robados en cuatro hechos delictivos diferentes cometidos a partir de julio en un centro comercial ubicado en una zona céntrica de Melbourne, según indicaron fuentes policiales.
De acuerdo con la información publicada por el portal SWI, el acusado es un hombre de 40 años, que afronta cargos por robo con allanamiento y hurto. La mercadería, por su parte, fue secuestrada por las autoridades.
El sospechoso fue detenido durante la requisa, pero horas más tarde recuperó su libertad tras abonar la fianza impuesta por la Justicia. Ahora, deberá presentarse en el Tribunal de Magistrados de Melbourne el próximo 5 de mayo de 2026, para continuar con el proceso.
Con información de TN
