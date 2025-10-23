La Casa Blanca tacha de "desquiciado" al presidente de Colombia, Gustavo Petro

Lula da Silva confirmó que buscará la reelección para asumir su cuarto mandato en BrasilEl Mundo23/10/2025
Las elecciones están previstas para el 4 de octubre de 2026. Por qué la izquierda no tiene figuras de importancia.
La Casa Blanca dijo este jueves que no ve señales de desescalada en las tensiones con Colombia por parte del Gobierno del "desquiciado" presidente Gustavo Petro, al que el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusa de ser "un líder del narcotráfico".
La Casa Blanca dijo este jueves que no ve señales de desescalada en las tensiones con Colombia por parte del Gobierno del "desquiciado" presidente Gustavo Petro, al que el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusa de ser "un líder del narcotráfico".
Preguntada sobre qué pasos podría tomar el Gobierno colombiano para mejorar la tensa situación bilateral, la portavoz de la Administración de Donald Trump, Karoline Leavitt, respondió: "No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento".
"Francamente, no creo que al presidente (Trump) le interese eso en este momento", agregó Leavitt durante una rueda de prensa en la residencia ejecutiva estadounidense.
Un día antes, Trump había calificado a Petro de "matón y mal tipo" que "fabrica muchas drogas". En una conversación con reporteros en el Despacho Oval agregó que el presidente colombiano "ha hecho mucho daño a su país".
Las declaraciones del republicano coinciden con el anuncio de ataques del Ejército estadounidenses a dos lanchas que al parecer iban cargadas con drogas en el Pacífico, al menos una de ellas cerca de las costas de Colombia, en una expansión de sus operativos militares contra el narcotráfico.
El presidente de Colombia intensificó sus críticas contra el despliegue militar que lanzó Washington. “Este tipo de maniobras nosotros creemos que rompen el derecho internacional”, sostuvo.
"El que entendió, entendió...", lanzó el líder chavista al referirse a los proyectiles antiaéreos Igla-S. Estados Unidos confirmó este miércoles el octavo ataque contra supuestas narcolanchas.
La Corte Suprema condenó a siete participantes del intento de golpe de Estado liderado por Bolsonaro, imponiendo penas de entre 7,5 y 17 años de prisión.
Haití, Jamaica y República Dominicana podrían enfrentar días de inundaciones y deslizamientos de tierra mientras la tormenta se mantiene prácticamente estacionaria sobre aguas récord.
El sospechoso, de 40 años, fue sorprendido en su domicilio con los populares juguetes de la marca Pop Mart; pagó fianza y afrontará el juicio en libertad.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.
El gobernador Gustavo Sáenz acompañó a los candidatos de Primero Los Salteños en el cierre de campaña en la zona oeste de la capital, donde agradeció el apoyo con un mensaje en redes sociales.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.