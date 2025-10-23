El senador radical y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos apuntó contra el Gobierno por la recesión, las denuncias por corrupción y el rescate de Estados Unidos.
Guaymás: “La reforma laboral de Milei es un retroceso y una pérdida de derechos”
Jorge Guaymás rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En Aries, aseguró que “no es modernización, es retroceso”.Política23/10/2025Ivana Chañi
El dirigente sindical Jorge Guaymás, referente de Camioneros y dirigente del movimiento obrero salteño, alertó que la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei implica “una pérdida grave de derechos conquistados por los trabajadores”.
En diálogo con Aries, Guaymás afirmó que “la reforma de Milei recorta derechos históricos y deja al trabajador sin protección. No es modernización, es retroceso.”
Detalló que el proyecto prevé jornadas de hasta 12 horas diarias, 60 horas semanales, la creación de un “banco de horas” que elimina el pago de horas extras, la indemnización a cargo del trabajador, y el fin de los convenios colectivos. “Imaginate un trabajador discutiendo solo frente al patrón en una minera. No hay equilibrio posible”, cuestionó.
El gremialista recordó las luchas que marcaron la historia sindical en Salta: “Nuestros derechos se ganaron con palo, con persecución, con compañeros golpeados. Nos costó vida, nos costó pelea. No podemos permitir que nos los quiten”.
Guaymás remarcó que el movimiento obrero mantiene una posición unificada frente al Gobierno nacional. “Hay diferencias políticas entre sectores sindicales, pero ninguno está con Milei. El enemigo común es claro”, sentenció.
“El trabajador se defiende en la urna”: Guaymás llamó a votar en defensa de la patria
El referente del movimiento obrero salteño, Jorge Guaymás, pidió a los trabajadores “defender sus derechos en la urna” y sostuvo que “la patria está en peligro”.
Sin un acto único, el peronismo bonaerense apostó a la estrategia territorial y de redes, con foco en explicar la Boleta Única Papel y reforzar la unidad frente a La Libertad Avanza.
El gobernador bonaerense defendió la necesidad de construir una alternativa política con representatividad y cuestionó la implementación de la BUP, señalando que “nadie sabe cómo se usa”.
Archivaron la causa del ataque a la camioneta y Urtubey se quejó: “Nunca vi algo igual”
El candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó el fallo que archivó la causa por el presunto ataque a la camioneta en la que viajaba.
El titular de la cartera de Justicia de la Nación dejará su cargo luego de los comicios del domingo, aunque desde su entorno anticiparon su renuncia.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Alertan que la reforma laboral podría extender la jornada a 13 horas diarias y 60 semanales
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
“No sabía que era ilícito”: habló el exempleado de Estrada condenado por videos difamatoriosPolítica22/10/2025
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.