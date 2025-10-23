Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, ex integrante de la banda Bandana, denunció su desaparición ante las autoridades, asegurando que no tiene contacto con la artista desde el 4 de octubre.
Apareció Lowrdez: "Me acabo de levantar"
La ex Bandana había sido reportada como desaparecida por su madre. La cantante apareció en redes sociales.Cultura & Espectáculos23/10/2025
"Me acabo de levantar", fueron las palabras de la exBandana en un video que publicó en su cuenta de Instagram.
Su madre había denunciado su desaparición, afirmando que el contacto lo perdió desde el pasado 4 de octubre.
Por el momento es incierto dónde estuvo durante este tiempo y por qué la madre acudió a la policía.
Con información de El Día
Presentan una muestra que explora el creciente género del “libro de artista”Cultura & Espectáculos22/10/2025
Se trata de una colección personal de la reconocida artista argentina, Matilde Martín, que además de libros de artistas internacionales, presenta el trabajo de tres artistas salteñas. “Es un es un acto creativo, de libertad y experimentación”, expresó Marín.
Marita Monteleone, la voz de los teléfonos, enfrenta un conflicto judicial con su hijaCultura & Espectáculos22/10/2025
Internada desde hace tres meses en el Centro Gallego, la locutora y cantante reclama poder regresar a su hogar mientras tramita la autorización judicial, denunciando que su hija intentó confiscar sus bienes.
La cantante y el actor británico se comprometieron tras coincidir leyendo “Trust”, la novela de Hernán Díaz, que se convirtió en el inicio de su historia romántica.
Andy Chango volvió a terminar su plato antes que todos en Masterchef CelebrityCultura & Espectáculos21/10/2025
El músico terminó su plato con media hora de antelación y compartió su secreto: “Hay que administrar el tiempo, el tiempo es elástico”.
"Lo dejamos acá": la nueva película argentina que une a Darín y PerettiCultura & Espectáculos21/10/2025
El film explora los límites de la ética profesional y la psicología, con un guion de Emanuel Diez y producción de Kenya Films.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Alertan que la reforma laboral podría extender la jornada a 13 horas diarias y 60 semanales
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
“No sabía que era ilícito”: habló el exempleado de Estrada condenado por videos difamatoriosPolítica22/10/2025
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.