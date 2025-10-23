Apareció Lowrdez: "Me acabo de levantar"

"Me acabo de levantar", fueron las palabras de la exBandana en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Su madre había denunciado su desaparición, afirmando que el contacto lo perdió desde el pasado 4 de octubre.

Por el momento es incierto dónde estuvo durante este tiempo y por qué la madre acudió a la policía.

Con información de El Día