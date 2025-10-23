El senador radical y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos apuntó contra el Gobierno por la recesión, las denuncias por corrupción y el rescate de Estados Unidos.
Kicillof respaldó a Cristina y criticó la Boleta Única de Papel
El gobernador bonaerense defendió la necesidad de construir una alternativa política con representatividad y cuestionó la implementación de la BUP, señalando que “nadie sabe cómo se usa”.Política23/10/2025
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le hizo un guiño a la exmandataria Cristina Kirchner en medio de las internas en el peronismo y cruzó al presidente Javier Milei por el uso de la Boleta Única Papel: "Nadie sabe cómo se usa".
Kicillof planteó en declaraciones a El Destape Radio, en medio de las diferencias en el peronismo por el desdoblamiento en las legislativas provinciales de septiembre, maniobra resistida por el kirchnerismo: "Estamos en un proceso de reconstrucción, tenemos que crear una alternativa política que tenga representatividad, como dijo Cristina Kirchner".
El gobernador bonaerense además volvió a criticar el sistema de BUP, que se usará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre: "Buena parte de las campañas se hacen con la boleta como material, que se distribuye. No es un tema de fraude sino un elemento, mucha gente la lleva para votar".
Kicillof planteó: "En esta elección hay un sistema distinto, por designio y decisión de Milei. Votaremos con un sistema distinto, que nadie sabe cómo es porque nunca lo usó, Milei nos metió en este lío. Por eso el desdoblamiento, si no, hubiera sido un lío votar con dos sistemas".
El gobernador bonaerense cuestionó: "No es una reforma electoral, lo armó Milei porque entendió que le convenía. El plan era usar Boleta Única en el país y ganar con la marca, pero muchas cosas le vienen saliendo mal".
Kicillof también cuestionó el estrecho vínculo del Gobierno con Estados Unidos: "El jefe de campaña de Milei, Donald Trump, parece estar programado por el enemigo, le dice todo lo que no le debería decir, lo humilla, maltrata, le dice verdades muy duras".
El gobernador bonaerense planteó: "Lo de Estados Unidos es una intromisión en la soberanía de otro país, en la elección de otro país. Milei decreta 'lo peor ya pasó', y viene Trump y dice 'están muertos'. ¿Cómo, no era que estamos creciendo bárbaro?".
Con información de TN
“El trabajador se defiende en la urna”: Guaymás llamó a votar en defensa de la patria
El referente del movimiento obrero salteño, Jorge Guaymás, pidió a los trabajadores “defender sus derechos en la urna” y sostuvo que “la patria está en peligro”.
Guaymás: “La reforma laboral de Milei es un retroceso y una pérdida de derechos”
Jorge Guaymás rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En Aries, aseguró que “no es modernización, es retroceso”.
Sin un acto único, el peronismo bonaerense apostó a la estrategia territorial y de redes, con foco en explicar la Boleta Única Papel y reforzar la unidad frente a La Libertad Avanza.
Archivaron la causa del ataque a la camioneta y Urtubey se quejó: “Nunca vi algo igual”
El candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó el fallo que archivó la causa por el presunto ataque a la camioneta en la que viajaba.
El titular de la cartera de Justicia de la Nación dejará su cargo luego de los comicios del domingo, aunque desde su entorno anticiparon su renuncia.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Alertan que la reforma laboral podría extender la jornada a 13 horas diarias y 60 semanales
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
“No sabía que era ilícito”: habló el exempleado de Estrada condenado por videos difamatoriosPolítica22/10/2025
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.