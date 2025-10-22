Berni defendió el rol opositor del PJ y cuestionó el rumbo del gobierno de Milei

En diálogo con ‘Hablemos de Política’ por Aries, el interventor del Partido Justicialista de Salta, Sergio Berni, refirió al contexto político de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Defendió el rol opositor del justicialismo y criticó el rumbo político y económico de la gestión Milei.

“Lo que hay por delante es un gobierno de ajuste, y ajuste. El problema es que en ese sacrificio que hacemos todos por el ajuste, los resultados no se ven. Estamos atravesando la etapa final de un gobierno que lejos de escuchar el mensaje que le dio la provincia de Buenos Aires hace menos de dos meses, el presidente lejos de corregir el rumbo, lo profundizó”, expresó.

Berni aseguró que el PJ fue “muy cauto a la hora de elegir quienes van a representar los intereses de partido, sus valores y su doctrina”.

“Somos muy respetuosos de la voluntad popular, como lo hemos sido cuando se eligió a Milei, porque sabíamos que iba a pasar esto. Obviamente que cumplimos con nuestra obligación de ser opositores que no claudican” señaló y agregó “yo no creo que gane, sería una tragedia para el país”.

Con el PJ de Salta aún intervenido, Berni también cuestionó la “crisis de representatividad” de los partidos políticos y reafirmó la posición de oposición al gobierno libertario.

“No consideramos que el partido justicialista es una franquicia, no es un instrumento que se compra y vende como herramienta para llegar al poder. El partido justicialista es un partido de poder, es un partido que tiene la obligación de prepararse permanentemente para gobernar”, señaló.

A su vez anticipó que tras las elecciones “se empieza a trabajar en la normalización del partido”.