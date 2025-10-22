Milei no participará del cierre de campaña en Buenos Aires y deja la agenda a Santilli

En el tramo final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza confirmó un dato no menor días atrás: el Presidente Javier Milei no será parte de las recorridas en la Provincia de Buenos Aires. Su última participación fue la semana pasada en Tres de Febrero y no volverá a pisar suelo bonaerense, pese a que había trascendido un gran cierre en el conurbano.

“Se decidió que la última movida sea Tres de Febrero. Lo de Ezeiza nunca estuvo confirmado. Era una acción más comunicacional que territorial”, apuntó a TN un dirigente bonaerense muy involucrado en la campaña de La Libertad Avanza. Y agregó: “Estamos muy bien. Creciendo de manera sostenida desde hace 15 dias”.

La máxima en las filas bonaerenses de la alianza La Libertad Avanza -en especial en el PRO- es la de no realizar un cierre clásico. No habrá un acto tradicional, ni en el conurbano ni en el interior bonaerense. Solo el de Rosario.

En este sentido, la última semana de campaña tendrá recorridas varias. El objetivo es reforzar la primera sección y el interior, fundamentalmente en la segunda y la cuarta. Están convencidos de que descontando en la Provincia, se gana la elección a nivel nacional.

Por este motivo, la agenda de Santilli tiene como primera parada Merlo el miércoles. El mismo día, recorrerá San Martín y finalizará en Vicente López. Todos de la primera sección y los dos primeros gobernados por el peronismo. El restante es un bastión del macrismo.

El jueves, en tanto, el primer candidato bonaerense de La Libertad Avanza viajará a la cuarta sección y visitará Junín, para luego volver a la primera y recorrer Zárate y Campana. En todos los casos estará acompañado por el equipo de campaña y referentes del espacio como Cristian Ritondo.

Más tarde, ese mismo día participará junto al Presidente en el cierre nacional en Rosario. Allí convocaron únicamente un representante por distrito, por eso irá solo Santilli y no el resto de la comitiva ni otros referentes bonaerenses.

Entre los cálculos libertarios, se perdieron cerca de 2 millones de votos entre la elección presidencial del 2023 y los comicios legislativos bonaerenses del 7 de septiembre pasado.

“Esos votos están mayoritariamente en la primera y en la tercera sección”, confió a TN un referente bonaerense del PRO, que ahora lidera la campaña de la mano de Diego Santilli, reemplazante en la cabeza de lista en lugar de Espert.

Una agenda blue, sin Milei en la Provincia

Incluso antes de definirse que no habría cierre de campaña bonaerense con Milei esta última semana, ya había una agenda paralela sin la presencia del Presidente. Desde un principio hubo actividades que manejaban desde Casa Rosada y otras que se diseñaban en el territorio, en las filas de Santilli.

El jueves pasado, el equipo bonaerense estuvo en Tigre para un encuentro con empresarios. Fue una actividad de perfil económico, pensada para marcar agenda en el sector privado y mostrar respaldo a la propuesta de reforma laboral e impositiva.

En tanto, el sábado hubo una jornada en Chivilcoy, en el predio de la Sociedad Rural. Fue una actividad mixta: encuentro con vecinos y recorrida por el lugar. Se buscó una foto más de cercanía, con diálogo y territorio “en el corazón productivo de nuestro país que es el campo”.

Y este martes, Santilli cubrió otro frente clave: la agenda mediática: Dio notas en medios tradicionales pero también canales de streaming, para llegar a un público más joven, otro de los puntos que buscan reforzar, que fue capital de La Libertad Avanza en 2023.

En paralelo hubo una actividad en Almirante Brown, con un encuentro de juventud con participación de jóvenes militantes y referentes locales. “El objetivo es poner energía en el tramo final de campaña”, señalaron.

La misma receta del peronismo: austeridad y cercanía

El final de la campaña de La Libertad Avanza -incluso a nivel nacional- emula lo que propuso Fuerza Patria, en especial en territorio bonaerense: una campaña de cercanía y territorialidad.

Pero además, con una marca distintiva de otros años: se alejaron de los grandes actos partidarios y se enfocaron en recorridas puerta a puerta o presentaciones en clubes de barrio. Austeridad y cercanía.

Esta fórmula es la que buscan repetir rumbo a las nacionales, en especial en la Provincia, que nuclea al 40% del padrón electoral. Por eso, los principales candidatos se mostraron en los distintos municipios. Y en LLA tomaron nota.

Con información de TN