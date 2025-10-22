“Una persona imprescindible”: el mensaje de Cristina a Estela de Carlotto por sus 95 años

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dedicó un mensaje en redes sociales a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien cumple 95 años.

Política22/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

cfk y estela de carlotto

La expresidenta y líder del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, publicó este miércoles un mensaje en su cuenta de X para saludar a Estela de Carlotto en su cumpleaños número 95.

“Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme. La serenidad y calidez que transmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”, escribió Cristina Kirchner.

En su publicación, la exmandataria definió a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo como “una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”.

“Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”, finalizó el mensaje.

