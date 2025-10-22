Bregman y Del Caño criticaron a Provincias Unidas: "Le han aprobado las leyes de ajuste a Milei"

Los principales candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) para las próximas elecciones legislativas de este domingo, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, cuestionaron que la campaña de la lista de Provincias Unidas sea presentada como la alternativa de oposición, cuando "han sido los cómplices" de la gestión libertaria. "Le han votado las leyes de entrega y ajuste al Gobierno", aseguró Del Caño.

En una entrevista concedida al Gato Silvestre, en su programa Minuto Uno, los candidatos trotkistas sostuvieron que en las próximas elecciones "lo que está en discusión es la tercera fuerza". "Hay un intento de instalar a Provincias Unidas, que yo les llamo provincias hundidas, que se muestran como alternativa a Milei, pero han sido cómplices del Gobierno", dijo Bregman.

Luego, Bregman agregó: "(Facundo) Manes y (Martín) Lousteau fueron a discutir el presupuesto de motosierra, un plan que prepara el Fondo Monterario Internacional para la segunda etapa del gobierno de Milei". "Nosotros no vamos a ser cómplices del ajuste", remató la candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Del Caño reforzó el planteo de su compañera con el adelanto de que la gestión libertaria pretende avanzar hacia una reforma laboral y que tendría un amplio consenso para obtener su aprobación.

"Miren lo que pasa en Grecia, que están llevando la jornada laboral a 13 horas. Quieren flexibilizar más a los trabajadores, una reforma previsional para hundir más a los jubilados y una tributaria para darle más beneficios a los ricos", dijo el candidato a diputado nacional del FIT por la provincia de Buenos Aires.

Por último, los candidatos de izquierda adelantaron que este jueves cerrarán su campaña frente a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para repudiar los últimos salvatajes financieros aprobados por la Secretaría del Tesoro norteamericano. "Vamos a decirles basta a este coloniaje", cerró Del Caño.

Con información de C5N