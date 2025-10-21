El Museo del Louvre estimó que las joyas robadas valen más de U$S100 millones

El Museo del Louvre estimó en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares) el valor de las ocho joyas de la corona francesa robadas el domingo pasado en la Galería de Apolo. Lo informó este martes la fiscal, Laure Beccuau.

En unas declaraciones al canal RTL, Beccuau aseguró que las investigaciones avanzan con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo, donde se realizó el robo, al que calificó de “extremadamente espectacular”.

La fiscal dijo además que “no está descartada” la pista de que una persona desde adentro del museo haya ayudado a la banda de ladrones. Asimismo, Beccuau consideró que los asaltantes “jamás obtendrán esa suma considerable” de 88 millones de euros si deciden fundir o desmontar los objetos.

La fiscal Beccuau, cuya oficina lidera la investigación, dijo que alrededor de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda policial de los sospechosos y las gemas tras el robo al museo más visitado del mundo.

“Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas”, dijo en una entrevista con la emisora RTL. “Quizás podamos esperar que piensen en esto y no destruyan estas joyas”, afirmó.