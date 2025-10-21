El Senado rechazó nuevamente la ley de financiación y el gobierno de Trump continuará "cerrado"
La Cámara Alta bloqueó otra vez la propuesta que permitiría la reapertura del Gobierno, mientras el cierre entra en su tercera semana sin acuerdo entre republicanos y demócratas.El Mundo21/10/2025
El Senado de Estados Unidos rechazó este lunes la propuesta de ley de financiación que hubiera permitido reabrir el Gobierno federal, marcando la tercera semana consecutiva de cierre. Con 50 votos a favor y 43 en contra, la medida volvió a quedarse corta frente al mínimo de 60 apoyos requeridos para aprobar la normativa.
Los republicanos no lograron reunir los 60 votos necesarios, pese al apoyo de la senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto y del independiente por Maine Angus King. Esta vez faltó el demócrata John Fetterman, de Pensilvania, que no participó en la votación. En cambio, Rand Paul, senador republicano por Kentucky, volvió a votar en contra.
El líder demócrata Chuck Schumer defendió la postura de su bancada: “Su grupo ha insistido en la inclusión de una prórroga de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) (que expiran a fin de año) como condición necesaria para la aprobación de la reapertura del Gobierno”.
Además, cuestionó a los republicanos por su actitud durante la crisis: “Nuestro país se enfrenta a una catástrofe sanitaria y los republicanos pasarán esta semana de vacaciones o celebrando mítines en la Casa Blanca. Los empleados del gobierno deben trabajar sin cobrar, pero los republicanos de la Cámara cobran sin trabajar”.
La respuesta de los republicanos
John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, responsabilizó a los demócratas por la situación: “Los demócratas son los únicos responsables del abismo de los créditos fiscales de ObamaCare, y sin embargo, intentan culpar de este desastre a los republicanos mientras, al mismo tiempo, les piden que los rescaten”. Añadió que la oposición intentó convertir en “la crisis de los republicanos” los problemas de ObamaCare y los subsidios que expiraron.
Cierre histórico y próximos pasos
Con este estancamiento, el cierre del Gobierno entra en su tercera semana y se convierte en el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, solo detrás de los 35 días registrados entre 2018 y 2019 durante la solicitud de fondos para el muro fronterizo por Donald Trump. Se espera que el Senado vuelva a votar sobre el proyecto de ley de financiación provisional este miércoles, en busca de destrabar la crisis que mantiene a miles de empleados federales sin sueldo.
