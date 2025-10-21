Polémica en Francia: un diputado se quitó un reloj de lujo antes de criticar a los ricos

Un gesto aparentemente trivial en el plató de televisión improvisado en el Parlamento galo desencadenó una controversia política que ya trascendió las fronteras de Francia. El diputado Louis Boyard, representante de La France Insoumise (LFI), partido de extrema izquierda en Francia, fue captado por las cámaras quitándose discretamente un reloj de lujo antes de ser entrevistado en directo en BFMTV, en el contexto de un tenso debate parlamentario sobre la moción de censura y el presupuesto nacional.

La escena, difundida rápidamente en redes sociales, avivó el debate sobre la coherencia de los discursos políticos y atrajo la atención internacional.

Según detalló Le Figaro, el episodio viral ocurrió el jueves pasado, cuando la Asamblea Nacional debatía una moción de censura impulsada por LFI contra el primer ministro Sébastien Lecornu. En ese contexto, Boyard fue entrevistado en directo por BFMTV, donde denunció lo que calificó como un presupuesto de “violencia social increíble”, citando el aumento de impuestos a los aprendices, la reducción de ayudas a la vivienda y el encarecimiento de los medicamentos.

Minutos antes de su intervención, las cámaras captaron cómo el diputado retiraba su reloj y lo guardaba en su bolsillo, un gesto que no pasó inadvertido para la audiencia.

La viralización del video en redes sociales fue inmediata. Usuarios de X (antes Twitter) interpretaron la acción como un intento de ocultar signos de riqueza, en contradicción con el propio discurso de Boyard contra los privilegios y en defensa de los sectores más vulnerables.

“Louis Boyard retira su reloj de lujo antes de criticar a los ultrarricos frente a las cámaras. Este gesto dice mucho sobre la impostura de los insumisos que pretenden representar al pueblo pobre pero se benefician a costa del contribuyente”, escribió un usuario, citado por TV Magazine.

Otro mensaje ironizaba: “Nuestro diputado LFI favorito, siempre dispuesto a denunciar a los ricos… salvo cuando se trata de esconder su propio reloj de lujo antes de una entrevista. Al parecer, la lucha de clases termina en la muñeca. Un pequeño reloj de 30.000 euros no cuenta, ¿verdad, Louis?”.

La polémica no se limitó a las redes. Figuras políticas opositoras aprovecharon la ocasión para cuestionar la autenticidad del diputado. Jean Messiha, conocido por sus posturas críticas hacia la izquierda, publicó en X: “Antes de atacar a los ricos, Louis Boyard prefiere quitarse discretamente su reloj de lujo. Este pequeño traidor rojo finge representar al pueblo, pero se da la gran vida. Traidores a Francia y socios traidores”, según recogió TV Magazine.

La controversia pronto trascendió el ámbito nacional y usuarios de redes sociales de todo el mundo viralizaron el episodio.

Según analizó TV Magazine, el episodio ha reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso y las acciones de los dirigentes, así como sobre la transparencia y la autenticidad exigidas por la ciudadanía en la era digital.

Con información de Infobae