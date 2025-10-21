Entre los rodados incautados se encuentran tres camionetas, seis automóviles y seis motocicletas. En el marco de estos operativos, trece personas fueron detenidas y puestas a disposición de las Fiscalías Penales correspondientes.
Frustran robo de mercadería por $200.000 de un súper de Castañares
Una mujer fue demorada en un supermercado de barrio Castañares por supuesta tentativa de hurto. El procedimiento estuvo a cargo de un efectivo que prestaba servicio de seguridad en el local.Policiales21/10/2025
En la tarde del lunes, un efectivo que prestaba servicio de seguridad en un supermercado de barrio Castañares demoró a una mujer por supuesta tentativa de hurto.
En ese marco, tras una requisa secuestraron mercaderías varias, valuadas en alrededor de 200 mil pesos.
Intervino la Fiscalía Penal de la jurisdicción.
Un policía que trabajaba como chofer de la aplicación DiDi asesinó a un adolescente de 16 años durante un intento de robo en El Palomar. El sargento Raúl Vallejos denunció que fue sorprendido por tres hombres armados al aceptar un viaje.
Robo a mano armada en un comercio de B° Solidaridad: Secuestran bebidas y dineroPoliciales20/10/2025
La Policía de Salta detuvo a un hombre en el barrio Solidaridad, acusado de robo calificado con uso de arma en un comercio de la zona. La intervención fue del Departamento de Seguridad Urbana tras una alerta al 911.
La Subsecretaría de Seguridad Vial informó sobre los controles realizados este fin de semana en la provincia de Salta, donde se fiscalizaron más de 7.700 vehículos en total.
La Policía de Salta secuestró más de 8000 dosis de marihuana (más de 2 kg) y detuvo a un hombre de 25 años en un control vehicular en Río Piedras. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana detuvieron a tres hombres esta madrugada en barrio Primera Junta, tras una alerta por el robo de un teléfono celular.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.