Frustran robo de mercadería por $200.000 de un súper de Castañares

Una mujer fue demorada en un supermercado de barrio Castañares por supuesta tentativa de hurto. El procedimiento estuvo a cargo de un efectivo que prestaba servicio de seguridad en el local.

Policiales21/10/2025

hurto castañares súper

En la tarde del lunes, un efectivo que prestaba servicio de seguridad en un supermercado de barrio Castañares demoró a una mujer por supuesta tentativa de hurto.

En ese marco, tras una requisa secuestraron mercaderías varias, valuadas en alrededor de 200 mil pesos.

Intervino la Fiscalía Penal de la jurisdicción.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail