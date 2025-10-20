Una falla en los servidores de AWS dejó fuera de servicio múltiples plataformas y afectó billeteras virtuales en Argentina.
Las universidades nacionales realizarán un nuevo paro de 48 horas
Será este martes 21 y miércoles 22 de octubre en reclamo a la promulgación e implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.Argentina20/10/2025
Este martes 21 y miércoles 22 de octubre las universidades nacionales cumplirán 48 horas de paro en reclamo a la promulgación e implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, reafirmada por el Congreso a principios de octubre, tras el veto del presidente Milei.
“Durante todo el 2024 y 2025 venimos con un principal reclamo sectorial que es este la cuestión salarial donde hemos perdido muchísimo de nuestro salario, más de seis sueldos en total es la pérdida acumulada desde que asumió Javier Milei, eso dio lugar a un reclamo mayor por el presupuesto de las universidades puesto que es parte de un solo combo de medidas”, explicó en Aries el referente de AIDUNSa, Diego Maita.
Según detalló la medida de fuerza no incluye una movilización buscando evitar “que se vea mezclado o se malinterprete” por el fuerte activismo electoral en la semana de cierre de campaña.
“Como CONADU histórica tenemos el paro de 48 horas, la otra CONADU que tiene la representación equivalente el número de asociaciones tiene jornada de lucha con un día de paro, y también mañana (martes 21) en Capital Federal hay un paro también de los trabajadores de Garrahan”, informó.
El Gobierno adjudicó a TGS la ampliación del Tramo I, sumando 14 millones de m³ diarios y reduciendo importaciones de energía.
Con un número de documento y el distrito, los ciudadanos pueden asegurarse de conocer su mesa y mesa de votación.
El ENACOM aprobó una adecuación presupuestaria del 312,89% para el proyecto de Internet de la empresa NEAR S.A., destinado a desarrollar infraestructura en villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares.
Prefectura actualiza registro de empresas marítimas y adopta un sistema totalmente digitalizadoArgentina20/10/2025
La Prefectura Naval Argentina (PNA) aprobó una nueva ordenanza que moderniza el régimen para el registro de empresas del sector marítimo, fluvial y lacustre.
ANMAT prohibió un antibiótico inyectable y ordenó su retiro inmediato del mercadoArgentina20/10/2025
La medida se oficializó con la publicación de la Disposición 7695/2025 en el Boletín Oficial. Además, advirtió a los consumidores y comerciantes sobre la prohibición de dos marcas de aceites de oliva.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.