Las universidades nacionales realizarán un nuevo paro de 48 horas

Este martes 21 y miércoles 22 de octubre las universidades nacionales cumplirán 48 horas de paro en reclamo a la promulgación e implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, reafirmada por el Congreso a principios de octubre, tras el veto del presidente Milei.

“Durante todo el 2024 y 2025 venimos con un principal reclamo sectorial que es este la cuestión salarial donde hemos perdido muchísimo de nuestro salario, más de seis sueldos en total es la pérdida acumulada desde que asumió Javier Milei, eso dio lugar a un reclamo mayor por el presupuesto de las universidades puesto que es parte de un solo combo de medidas”, explicó en Aries el referente de AIDUNSa, Diego Maita.

Según detalló la medida de fuerza no incluye una movilización buscando evitar “que se vea mezclado o se malinterprete” por el fuerte activismo electoral en la semana de cierre de campaña.

“Como CONADU histórica tenemos el paro de 48 horas, la otra CONADU que tiene la representación equivalente el número de asociaciones tiene jornada de lucha con un día de paro, y también mañana (martes 21) en Capital Federal hay un paro también de los trabajadores de Garrahan”, informó.