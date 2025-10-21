La "desobediencia" de Colapinto en Austin recibió elogios de un subcampeón mundial de F1

A la espera de la resolución de su futuro, Franco Colapinto se las ingenió para robarse el protagonismo en la Fórmula 1. Fue por una decisión que tomó sobre el final del Gran Premio de Estados Unidos que despertó elogios y polémica por partes iguales. Una maniobra de la que se hablará por largo rato, al menos hasta que los motores vuelvan a rugir el próximo fin de semana en el circuito Hermanos Rodríguez en Ciudad de México.

Es que el piloto argentino desobedeció abiertamente una orden que le había bajado Alpine desde el pitwall en una comunicación por radio con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, que se escuchó en vivo y en directo durante la transmisión oficial. Decidió en forma unilateral a su compañero, el francés Pierre Gasly. Le costó un tirón de orejas de sus jefes, pero también provocó una inmediata reacción positiva del ex piloto escocés David Coulthard, quien fue subcampeón mundial en 2001 y ahora oficia como comentarista.

“Eso es correr. Estoy seguro de que luego tendrán una discusión sobre lo correcto e incorrecto, pero tenés que correr, tenés que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio”, dijo sin vacilar Coulthard en la transmisión en vivo de F1 TV.



La maniobra ocurrió en la vuelta 54, cuando Colapinto, con mucho mejor ritmo, alcanzó a Gasly, quien marchaba 17º. Desde el box de Alpine le pidieron que mantuviera su posición, pero el argentino, acechado por el Sauber de Gabriel Bortoleto y convencido de tener mejor ritmo —dijo que el francés iba “lento”— lo adelantó con una maniobra prolija por el interior de la curva 1 del Circuito de las Américas, en la calurosa Austin.



Coulthard, voz respetada dentro del paddock, fue contundente: “Hay mucho en juego, incluso fuera de los puntos, para que Colapinto tenga un fin de semana sólido y demuestre que puede igualar a Gasly en ritmo de carrera”.

A sus palabras se sumó Jolyon Palmer, expiloto británico y también analista de F1 TV: “No me molesta eso. Fue un adelantamiento fácil por el interior. Gasly intentó resistir, pero Colapinto era claramente más rápido”.

Colapinto también llegó al podio en Austin

La carrera en Austin fue dominada sin sobresaltos por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) como escoltas en el podio.

Y allí también apareció Colapinto a pesar de que terminó 17°. Es que, involuntariamente, se hizo presente en la ceremonia de premiación cuando los fanáticos del argentino sorprendieron a propios y extraños al corear enérgicamente su nombre mientras los tres mejores pilotos de la jornada posaban con sus trofeos.



"¡Los fans de Franco Colapinto lo dieron todo durante la ceremonia del podio!", celebraron desde la cuenta oficial de X de la Fórmula 1. Claramente, tiene personalidad y carisma de sobra el chico nacido hace 22 años en Pilar.

Con información de Clarín