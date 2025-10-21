El presidente de la FIFA aclaró que puede ser de la mayor, juveniles o femenino.
La "desobediencia" de Colapinto en Austin recibió elogios de un subcampeón mundial de F1
Franco Colapinto se encuentra en el centro de la polémica en la Fórmula 1. El piloto argentino desobedeció una orden directa de su equipo, Alpine, y adelantó a su compañero Pierre Gasly durante el Gran Premio de Estados Unidos.Deportes21/10/2025
A la espera de la resolución de su futuro, Franco Colapinto se las ingenió para robarse el protagonismo en la Fórmula 1. Fue por una decisión que tomó sobre el final del Gran Premio de Estados Unidos que despertó elogios y polémica por partes iguales. Una maniobra de la que se hablará por largo rato, al menos hasta que los motores vuelvan a rugir el próximo fin de semana en el circuito Hermanos Rodríguez en Ciudad de México.
Es que el piloto argentino desobedeció abiertamente una orden que le había bajado Alpine desde el pitwall en una comunicación por radio con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, que se escuchó en vivo y en directo durante la transmisión oficial. Decidió en forma unilateral a su compañero, el francés Pierre Gasly. Le costó un tirón de orejas de sus jefes, pero también provocó una inmediata reacción positiva del ex piloto escocés David Coulthard, quien fue subcampeón mundial en 2001 y ahora oficia como comentarista.
“Eso es correr. Estoy seguro de que luego tendrán una discusión sobre lo correcto e incorrecto, pero tenés que correr, tenés que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio”, dijo sin vacilar Coulthard en la transmisión en vivo de F1 TV.
La maniobra ocurrió en la vuelta 54, cuando Colapinto, con mucho mejor ritmo, alcanzó a Gasly, quien marchaba 17º. Desde el box de Alpine le pidieron que mantuviera su posición, pero el argentino, acechado por el Sauber de Gabriel Bortoleto y convencido de tener mejor ritmo —dijo que el francés iba “lento”— lo adelantó con una maniobra prolija por el interior de la curva 1 del Circuito de las Américas, en la calurosa Austin.
Coulthard, voz respetada dentro del paddock, fue contundente: “Hay mucho en juego, incluso fuera de los puntos, para que Colapinto tenga un fin de semana sólido y demuestre que puede igualar a Gasly en ritmo de carrera”.
A sus palabras se sumó Jolyon Palmer, expiloto británico y también analista de F1 TV: “No me molesta eso. Fue un adelantamiento fácil por el interior. Gasly intentó resistir, pero Colapinto era claramente más rápido”.
Colapinto también llegó al podio en Austin
La carrera en Austin fue dominada sin sobresaltos por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) como escoltas en el podio.
Y allí también apareció Colapinto a pesar de que terminó 17°. Es que, involuntariamente, se hizo presente en la ceremonia de premiación cuando los fanáticos del argentino sorprendieron a propios y extraños al corear enérgicamente su nombre mientras los tres mejores pilotos de la jornada posaban con sus trofeos.
"¡Los fans de Franco Colapinto lo dieron todo durante la ceremonia del podio!", celebraron desde la cuenta oficial de X de la Fórmula 1. Claramente, tiene personalidad y carisma de sobra el chico nacido hace 22 años en Pilar.
Con información de Clarín
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
n un emotivo encuentro, Tigre y Barracas Central empataron 2-2 por la fecha 13 del Torneo Clausura. Barracas estuvo dos veces arriba, pero Tigre resistió con diez hombres tras la expulsión de Cabrera.
Alarma en Boca: La sorpresiva amarilla a Paredes que lo deja al límite para el SuperclásicoDeportes21/10/2025
La derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en La Bombonera dejó una complicación extra: el volante Leandro Paredes recibió su cuarta tarjeta amarilla al finalizar el primer tiempo por una infracción sobre Passerini, dejándolo al límite de la suspensión antes del Superclásico contra River del 9 de noviembre.
Con este resultado, el "Malevo" alcanzó los 27 puntos, se posicionó como líder de la Zona B y aseguró su boleto a los octavos de final. Instituto, por su parte, cortó su buena racha y quedó fuera de la zona de clasificación.
Los compañeros de Díaz, referente del club -suma más de 100 partidos y 35 goles entre sus tres etapas- intentaron calmarlo cuando este realizaba gestos, pero tuvieron que agarrarlo y llevarlo directamente hacia el vestuario.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.