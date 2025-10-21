Tigre y Barracas igualaron 2-2 y dejaron a Boca fuera de la zona de clasificación

Tigre y Barracas Central igualaron 2-2 por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El Guapo estuvo dos veces arriba en el marcador, pero el Matador se la bancó con un hombre menos y terminó llevándose una unidad. El que más lo sufre es Boca: por este empate, quedó parcialmente fuera de los clasificados a los playoffs del certamen.

A los 27' Jhonatan Candia abrió la cuenta para Barracas, y pocos minutos después, la jornada se puso totalmente negra para el local: Elías Cabrera fue expulsado a instancias del VAR por una dura entrada.

En el complemento, el Matador de Victoria se la bancó pese al hombre de menos e Ignacio Russo consiguió el gol del empate en el 83'. Pese a la alegría del hijo de Miguel Ángel y todo el pueblo de Tigre, Barracas sacó de medio y a los segundos se puso en ventaja nuevamente. Gonzalo Morales fue el autor del 2-1 parcial para el Guapo.

Pero el partidazo tenía un capítulo más. En una de las últimas pelotas de la jornada, Sebastián Medina aprovechó un buen centro de Joaquín Laso y sentenció el 2-2 definitivo.

Tigre y Barracas protagonizaron uno de los mejores partidos de la fecha 13 del Clausura y ambos quedaron dentro de la zona de los que ingresan a los playoffs. El más perjudicado en esta historia fue Boca Juniors, que por este empate quedó parcialmente afuera de los primeros ocho (tiene un partido menos, debido a que tiene que jugar justamente frente al Guapo el próximo 27 de octubre a las 16).

Con información de ESPN