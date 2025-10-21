Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Tigre y Barracas igualaron 2-2 y dejaron a Boca fuera de la zona de clasificación
n un emotivo encuentro, Tigre y Barracas Central empataron 2-2 por la fecha 13 del Torneo Clausura. Barracas estuvo dos veces arriba, pero Tigre resistió con diez hombres tras la expulsión de Cabrera.Deportes21/10/2025
Tigre y Barracas Central igualaron 2-2 por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El Guapo estuvo dos veces arriba en el marcador, pero el Matador se la bancó con un hombre menos y terminó llevándose una unidad. El que más lo sufre es Boca: por este empate, quedó parcialmente fuera de los clasificados a los playoffs del certamen.
A los 27' Jhonatan Candia abrió la cuenta para Barracas, y pocos minutos después, la jornada se puso totalmente negra para el local: Elías Cabrera fue expulsado a instancias del VAR por una dura entrada.
En el complemento, el Matador de Victoria se la bancó pese al hombre de menos e Ignacio Russo consiguió el gol del empate en el 83'. Pese a la alegría del hijo de Miguel Ángel y todo el pueblo de Tigre, Barracas sacó de medio y a los segundos se puso en ventaja nuevamente. Gonzalo Morales fue el autor del 2-1 parcial para el Guapo.
Pero el partidazo tenía un capítulo más. En una de las últimas pelotas de la jornada, Sebastián Medina aprovechó un buen centro de Joaquín Laso y sentenció el 2-2 definitivo.
Tigre y Barracas protagonizaron uno de los mejores partidos de la fecha 13 del Clausura y ambos quedaron dentro de la zona de los que ingresan a los playoffs. El más perjudicado en esta historia fue Boca Juniors, que por este empate quedó parcialmente afuera de los primeros ocho (tiene un partido menos, debido a que tiene que jugar justamente frente al Guapo el próximo 27 de octubre a las 16).
Con información de ESPN
Alarma en Boca: La sorpresiva amarilla a Paredes que lo deja al límite para el SuperclásicoDeportes21/10/2025
La derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en La Bombonera dejó una complicación extra: el volante Leandro Paredes recibió su cuarta tarjeta amarilla al finalizar el primer tiempo por una infracción sobre Passerini, dejándolo al límite de la suspensión antes del Superclásico contra River del 9 de noviembre.
Con este resultado, el "Malevo" alcanzó los 27 puntos, se posicionó como líder de la Zona B y aseguró su boleto a los octavos de final. Instituto, por su parte, cortó su buena racha y quedó fuera de la zona de clasificación.
Los compañeros de Díaz, referente del club -suma más de 100 partidos y 35 goles entre sus tres etapas- intentaron calmarlo cuando este realizaba gestos, pero tuvieron que agarrarlo y llevarlo directamente hacia el vestuario.
El delantero de Atlético Tucumán, Leandro Díaz, protagonizó un tenso cruce con los hinchas tras el empate ante San Lorenzo, reflejando el malestar interno del plantel.
Murió Roberto Cejas, el hincha que llevó en andas a Diego Maradona en el Mundial de México 1986Deportes20/10/2025
Tenía 68 años. Tuvo el privilegio de estar presente en varios mundiales y de vivir de cerca la gloria del equipo de Bilardo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.