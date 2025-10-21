Mercado Pago lanza su propio “ChatGPT” para operar con dinero desde un chat

Mercado Pago presentó en Brasil su nuevo Asistente Personal, una herramienta basada en inteligencia artificial que transforma la gestión del dinero en una experiencia conversacional. “Desde la aplicación, los usuarios podrán hablar o escribir para hacer pagos, transferencias y administrar gastos”, explicó Osvaldo Giménez, presidente de Fintech en Mercado Libre.

El despliegue comenzó en Brasil, principal mercado de la compañía, y se expandirá de forma gradual al resto de la región. Con este avance, la billetera se vuelve interactiva: el usuario podrá pedir “enviar dinero a Juan” y el sistema guiará la operación hasta su confirmación final, incluso ofreciendo descargar el comprobante.

El movimiento refuerza la estrategia de convertir a Mercado Pago en una superapp financiera. La firma espera obtener hacia fines de año la licencia bancaria del BCRA, lo que le permitirá sumar más servicios, incluyendo pagos con NFC y potencialmente operaciones con criptomonedas.

Mientras los bancos tradicionales apuestan a MODO para fortalecer los pagos contactless y enfrentar a Google Wallet y Apple Pay, Mercado Pago busca seguir liderando el ecosistema fintech regional. Su asistente con IA es, además, un paso más hacia la automatización y personalización total de las finanzas digitales.

Con información de El Occidental