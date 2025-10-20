Reportan fallas en pagos y transferencias por la caída de Amazon Web Services

Una falla masiva en Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube, dejó fuera de servicio este lunes a numerosas aplicaciones, billeteras virtuales, videojuegos y plataformas digitales. El impacto también se sintió en Argentina, donde miles de usuarios reportaron dificultades para realizar pagos electrónicos o acceder a apps de uso cotidiano.

En Argentina, los reportes se concentraron entre las 8 y las 11 de la mañana, con picos de reclamos vinculados a servicios financieros y de entretenimiento.

Entre los más afectados estuvieron Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Galicia y Naranja X, donde se registraron demoras y errores al intentar procesar pagos o transferencias. También hubo problemas en SUBE digital, que presentó imposibilidad de recargar saldo desde aplicaciones móviles.

Además, la caída repercutió en Canva, ampliamente usada por diseñadores y agencias, que reportó interrupciones en el acceso a proyectos y archivos. ChatGPT, el popular chatbot de inteligencia artificial, también figuró entre las plataformas afectadas, con demoras en las respuestas y desconexiones frecuentes.

En el ámbito del entretenimiento, los usuarios locales informaron fallas en Fortnite y Snapchat, ambos con servicios alojados en infraestructura de Amazon. En paralelo, algunas plataformas internacionales, como Disney+, Hulu o PlayStation Network, experimentaron interrupciones parciales que se extendieron durante varias horas.