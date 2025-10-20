Prefectura actualiza registro de empresas marítimas y adopta un sistema totalmente digitalizado

La Prefectura Naval Argentina (PNA) aprobó una nueva ordenanza sobre los requisitos para el registro de empresas del sector marítimo, fluvial y lacustre, en el marco de la actualización del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE).



La medida fue oficializada mediante la Disposición 1475/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y establece la Ordenanza N° 4-25 (DPSN), que reemplaza a la Ordenanza N° 6/94, vigente desde hace más de tres décadas.



Modernización y simplificación de trámites

El nuevo marco regulatorio busca adaptar los requisitos y procedimientos a las demandas actuales de la industria naval, incorporando procesos digitales y automatizados que permiten realizar trámites en línea, reducir los tiempos administrativos y disminuir la carga burocrática.



La medida promueve un marco regulatorio más eficiente y transparente, facilitando la presentación de trámites y mejorando la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana en aguas navegables.

Base legal y lineamientos de la actualización

La disposición destaca que la actualización responde a los lineamientos del Decreto 891/2017 y la Resolución 390/2018 del Ministerio de Seguridad, que promueven las buenas prácticas en simplificación administrativa dentro del sector público.

Además, la regulación está alineada con el REGINAVE, asegurando que los procedimientos se adapten a los estándares actuales del sector marítimo, fluvial y lacustre, fortaleciendo la eficiencia y la transparencia en la gestión de empresas navales.

Aplicación y difusión de la normativa

La Prefectura Naval Argentina será la encargada de difundir y aplicar la normativa, garantizando que las empresas del sector cumplan con los nuevos requisitos y promoviendo la modernización de los registros del ámbito naval.

Con esta actualización, la PNA asegura que los procedimientos sean más ágiles, seguros y accesibles, contribuyendo a la profesionalización de la industria y a la protección de la vida humana en aguas navegables.

