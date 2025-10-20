Gasoducto Perito Moreno: obras por u$s700 millones para Vaca Muerta

El Gobierno adjudicó a la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) las obras para la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM), tras la Licitación Pública Nacional e Internacional GPM N° 1/2025. Las tareas permitirán sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de gas natural de Vaca Muerta, con una inversión de u$s700 millones que apunta a ahorrar esa suma anual en forma de importaciones de combustibles.

La decisión se implementó a través de la Resolución 397/2025 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, María Carmen Tettamanti.

La iniciativa incluye nuevos tramos del ducto entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), tres plantas compresoras con 90.000 HP y obras complementarias en el sistema de TGS, que facilitarán el abastecimiento al GBA y al Litoral.

"Con su puesta en marcha, la capacidad total del gasoducto pasará de 21 a 35 millones de metros cúbicos por día garantizando una mayor disponibilidad de gas nacional, menores costos energéticos y un fuerte impulso a la producción en Vaca Muerta", destacaron desde el Gobierno.

También explicaron que, con la finalización de estas obras, la Argentina reducirá de manera significativa la necesidad de importar combustibles líquidos y gas natural, con un ahorro estimado superior a u$s700 millones anuales en la balanza comercial y cerca de u$s500 millones en términos fiscales.

"Al mismo tiempo, la producción incremental de 14 millones de metros cúbicos diarios implicará la perforación de unos 20 nuevos pozos en Vaca Muerta y más de u$s450 millones de inversiones adicionales en instalaciones de acondicionamiento, impulsando el crecimiento del sector energético y de toda su cadena de valor", añadieron.

Con información de C5N