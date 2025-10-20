El presidente habló luego de que el Banco Central anunciara la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de EEUU por hasta US$20.000 millones a una semana de las elecciones.
Ajuste privado: los sectores que más empresas perdieron
Un informe señala que desde que Javier Milei ganó el ballotage se pierden 30 empresas por día y 416 empleos; también el estudio analizó el impacto en las empresas con más y menos de 500 trabajadores registrados.Economía20/10/2025
Un informe que analiza datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) revela una contracción "significativa" de 18.083 empleadores y 253.728 puestos registrados desde que Javier Milei fue elegido Presidente de la Argentina hasta julio de 2025.
La cifra equivale al cierre de 30 establecimientos y la pérdida de 416 puestos por día, entre noviembre de 2023 cuando Milei ganó el ballotage y julio de 2025, destacó el Análisis de la dinámica laboral y empresarial del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La comparación entre noviembre de 2023 y julio de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 494.274, lo que explica la contracción y refleja una "tendencia negativa" en el tejido empresarial durante el período.
El informe mide "empresas empleadoras", es decir, registradas en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social. Tras el cambio de gestión, algunos especialistas en el sector de empresas marcan que hubo "bajas de CUIT" de firmas que se habían inscripto de forma alternativa -las llamadas "empresas fantasma"- para acceder a importaciones durante las restricciones comerciales del gobierno anterior.
Menos empresas
Entre los sectores más afectados se destacó el de Transporte y Almacenamiento, con una pérdida de 4.468 empleadores entre noviembre de 2023 y julio de 2025.
Otros rubros con caídas significativas son Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas que perdió 3.131; Servicios inmobiliarias sufrió una caída de 2.829 empleadores; Servicios profesionales, científicos y técnicos de 1.952; Industria manufacturera de 1.795 y Construcción registró una reducción de 1.737 empleadores en el mismo período.
En términos relativos, el sector más afectado también fue el de Servicios de transporte y almacenamiento, que registró una caída del 11,3% en la cantidad total de empleadores.
Le siguen el sector de Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una disminución del 10,5%, Servicios Inmobiliarios con 9,5% y Construcción, con una contracción del 8%.
Impacto en empleo
Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores y trabajadoras registradas en unidades productivas se redujo un 2,57%, lo que representa una pérdida de 253.728 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.603.445 en julio de 2025.
En este caso, la actividad más afectada en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Construcción, con una reducción de 83.803 trabajadores entre noviembre de 2023 y julio de 2025.
Le sigue el sector de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que perdió 75.435 puestos en el mismo período.
También registraron caídas significativas los sectores de Servicios de transporte y almacenamiento, con 55.259 empleos menos, e Industria manufacturera, con una pérdida de 49.738 puestos de trabajo.
Mayor espalda
Al analiza la reducción de casos de empleadores, se observó que los principales afectados, en estos primeros diecinueve meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores que representaron el 99,63% del total de los casos (18.016 empresas menos).
Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores explican sólo el 0,37% (67 casos).
Al revisar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y julio de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte; el 65% de la pérdida de empleo (166.538 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores.
En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores (87.190 casos) explicó el 34% del total.
En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores redujeron su personal de 4.782.973 a 4.616.435, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.987.010.
Cronista
Los títulos soberanos en moneda dura ya habían comenzado en rojo en el premarket de Wall Street.
Tras fuertes liquidaciones, las criptomonedas retomaron la tendencia alcista impulsadas por factores económicos en Asia y la expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed.
Las exportaciones crecieron 2,5% este año y la reapertura del mercado chileno abre nuevas oportunidades para los productores.
Dólar inquieto: crece la volatilidad en la previa del 26 de octubre
El economista Santiago Konstantinovsky analizó en Vale Todo por Aries FM 91.1 la suba y baja diaria del dólar antes de los comicios del domingo 26 de octubre.
Qué es el swap con Estados Unidos y cómo puede impactar en la economía argentina
El economista Santiago Konstantinovsky sostuvo que el acuerdo anunciado entre el gobierno argentino y Estados Unidos representa una asistencia financiera, aunque su impacto dependerá del uso que se le dé.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.