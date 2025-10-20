Un informe señala que desde que Javier Milei ganó el ballotage se pierden 30 empresas por día y 416 empleos; también el estudio analizó el impacto en las empresas con más y menos de 500 trabajadores registrados.
ADRs y bonos cotizan en rojo a pesar del acuerdo con EEUU
Los títulos soberanos en moneda dura ya habían comenzado en rojo en el premarket de Wall Street.Economía20/10/2025
Pese a un buen recibimiento inicial a que el Banco Central (BCRA) informara la firma del esperado acuerdo con el Tesoro de EEUU para avanzar en un swap de monedas por hasta u$s20.000 millones, las pizarras se dieron vuelta tras una apertura en verde y pasaron a reflejar mayoría de rojos entre los títulos soberanos, a la par de las jornadas previas.
Los bonos Globales (que rigen por la legislación neoyorkina), operan con bajas generalizadas de hasta 0,2%, encabezadas por el Global 2041. Entre los Bonares (títulos bajo ley argentina), las pérdidas son mayores y la del Bonar 2041 alcanza un 4,1%.
Desde el equipo de Research de Puente, destacaron que el anuncio del swap "es más que simbólico", ya que "se concreta el acuerdo previo a las elecciones y se disipan las dudas de que era condicional a su resultado".
No obstante, se espera que la presión sobre el tipo de cambio se mantenga durante toda la semana a raíz de la demanda por cobertura cambiaria, que persistirá pese a cualquier tipo de cambio dentro de la banda y cualquier nivel de tasas de interés hasta los comicios.
En ese contexto, el riesgo país se sostiene en torno a los 1.000 puntos básicos, luego de que el último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) mostrara un valor de 1.089 puntos básicos al pasado viernes 20.
ADRs y S&P Merval
Por el lado de la renta variable, los ADRs pierden hasta un 4,2% de la mano de Grupo Supervielle, seguido por Pampa Energía (-3,2%) y Transportadora de Gas del Sur (+3,1%). En contrante, Telecom sube 0,3%.
Por su parte, el S&P Merval cae 0,9% a 1.971.419,10 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 1,4% a 1.270,74 puntos.
Los papeles operan con mayoría de bajas, las principales caídas son de Edenor (-3,5%); Transportadora de Gas del Sur (-2,3%) y Pampa Energía (-2.4%). A contramano, Aluar gana un 0,8%.
El presidente habló luego de que el Banco Central anunciara la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de EEUU por hasta US$20.000 millones a una semana de las elecciones.
Tras fuertes liquidaciones, las criptomonedas retomaron la tendencia alcista impulsadas por factores económicos en Asia y la expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed.
Las exportaciones crecieron 2,5% este año y la reapertura del mercado chileno abre nuevas oportunidades para los productores.
Dólar inquieto: crece la volatilidad en la previa del 26 de octubre
El economista Santiago Konstantinovsky analizó en Vale Todo por Aries FM 91.1 la suba y baja diaria del dólar antes de los comicios del domingo 26 de octubre.
Qué es el swap con Estados Unidos y cómo puede impactar en la economía argentina
El economista Santiago Konstantinovsky sostuvo que el acuerdo anunciado entre el gobierno argentino y Estados Unidos representa una asistencia financiera, aunque su impacto dependerá del uso que se le dé.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.