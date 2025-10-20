Romano, sobre la exportación de carne: “Es muy difícil que le movamos el amperímetro a EEUU”

Un informe señala que desde que Javier Milei ganó el ballotage se pierden 30 empresas por día y 416 empleos; también el estudio analizó el impacto en las empresas con más y menos de 500 trabajadores registrados.
En Aries, el referente del sector cárnico salteño – Dardo Romano – analizó los dichos del preside de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la posibilidad de que su administración compre más carne a la Argentina para bajar el precio en su país.
“Exportamos carne a EEUU, creo que son 20.000 toneladas de carne magra, ellos querían ampliar ese cupo, pero es muy difícil que nosotros le movamos el amperímetro a EEUU porque nuestra faena y producción es reducida. Hace mucho tiempo que estamos empantanados”, indicó.
Consideró que la actual situación del rubro en el país se debe a que “el populismo pensó que la carne debía ser más barata para ganar un voto”, pero ello significó muchos años perdidos de producción.
“No hay mucho para ofrecer”, añadió.
En tanto, Romano señaló que EEUU actualmente transita una crisis en el rubro ya que, más allá del aumento de los precios, la “visión verde” de hacer todo más ecológico ha generado que las nuevas generaciones no se muestren interesadas en la producción de carne, por lo que no hay recambio generacional.
“Creo que Trump lo hace por una cuestión de impacto, porque si él necesita carne se la puede dar Brasil, que ellos tienen una política consolidada como productores. Es un actor principal y tienen carne para abastecer tranquilamente”, advirtió el referente, y completó: “Está bueno que Argentina siga exportando, pero creo que es solo un golpe de efecto”.
El presidente habló luego de que el Banco Central anunciara la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de EEUU por hasta US$20.000 millones a una semana de las elecciones.
