Bitcoin superó los u$s111.000 y lidera el repunte del mercado cripto
Tras fuertes liquidaciones, las criptomonedas retomaron la tendencia alcista impulsadas por factores económicos en Asia y la expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed.Economía20/10/2025
Las criptomonedas retomaron la tendencia alcista en las últimas horas, tras liquidaciones masivas durante los últimos días. Bitcoin (BTC) avanza 3% en 24 horas y volvió a posicionarse por encima de los u$s111.000, mientras que Ethereum (ETH) busca consolidarse en torno a los u$s4.000, de acuerdo a Binance.
En el universo de las altcoins, los avances fueron generalizados. Binance Coin (BNB), XRP y Solana (SOL) registran subas de entre 3% y 4%. Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) e Hyperliquid (HYPE) trepan 6%, en tanto que Chainlink (LINK) se dispara más de 10%.
Factores detrás del rally
Según analistas del mercado cripto, el repunte se vio impulsado por dos acontecimientos clave en Asia, que también impulsan el buen humor en Wall Street. Por un lado, el acuerdo de coalición entre el Partido Liberal Democrático y el Partido de Innovación de Japón allana el camino para que Sanae Takaichi se convierta mañana en la primera mujer primera ministra del país nipón.
Por otro lado, China publicó datos de crecimiento del PBI que, si bien mostraron una desaceleración al 4,8% en el tercer trimestre —la más lenta en un año—, estuvieron por encima de lo esperado. La cifra representa una moderación desde el 5,2% del segundo trimestre, aunque el crecimiento acumulado del año alcanzó el objetivo anual del 5% fijado por Beijing.
A su vez, el índice dólar cedió levemente hasta los 98,40 puntos, lo que otorgó un respiro adicional a los activos denominados en dólares como el bitcoin.
El oro, por su parte, se mantuvo estable cerca de los u$s4.200, una señal que algunos expertos interpretan como un posible agotamiento de la tendencia alcista del metal precioso, lo que históricamente precedió nuevos repuntes en BTC.
La Fed en el radar
Pese a la volatilidad reciente, los especialistas mantienen una visión optimista sobre las criptomonedas, especialmente el bitcoin. La expectativa se centra en que la Reserva Federal (Fed) continuará recortando las tasas de interés en las dos reuniones restantes de 2025.
La herramienta FedWatch de CME asigna casi 100% de probabilidad a que el banco central estadounidense reduzca la tasa de referencia tanto en octubre como en diciembre.
Esta semana será clave para confirmar ese escenario. Se espera la publicación de la inflación de septiembre en Estados Unidos, un dato que será determinante para las decisiones de la Fed en un contexto complejo marcado por la ausencia de información oficial debido al cierre del Gobierno estadounidense.
Con información de Ámbito
