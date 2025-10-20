Santa Fe: Detuvieron un camión con más de 150 tortugas y 10 aves en la Ruta 34

La Sección Seguridad Vial de Rosario interceptó el vehículo; los animales fueron entregados a la Policía Ambiental y el chofer quedó detenido.

Provincias20/10/2025

Efectivos de la Sección Seguridad Vial “Totoras” dependiente del Escuadrón 46 “Rosario” desplegados sobre el kilómetro 58 de la Ruta Nacional N° 34, detuvieron la marcha de un camión con su semirremolque, en el que trasladaban un cargamento de cebollas.

Al momento de la inspección, los funcionarios detectaron la presencia de animales dentro de bolsas tipo arpillera. Pudieron constatar que se trataba de 166 tortugas terrestres y 10 aves (nueve “cabecita negra” y un “picotero de collar”).

Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, los reptiles y las aves fueron puestos a resguardo y entregados a la Policía Ambiental de Rosario. Además, el camión con acoplado fue decomisado, mientras que el chofer fue aprehendido por infracción a la Ley 22.421 de Flora y Fauna.

Con información de Noticias Argentinas

