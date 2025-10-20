“Pará”, una hembra de siete años que había perdido un ojo, fue trasladada junto a sus dos cachorros a un área protegida. Su presencia en zonas urbanas preocupaba a los vecinos de Iguazú.
Santa Fe: Detuvieron un camión con más de 150 tortugas y 10 aves en la Ruta 34
La Sección Seguridad Vial de Rosario interceptó el vehículo; los animales fueron entregados a la Policía Ambiental y el chofer quedó detenido.Provincias20/10/2025
Efectivos de la Sección Seguridad Vial “Totoras” dependiente del Escuadrón 46 “Rosario” desplegados sobre el kilómetro 58 de la Ruta Nacional N° 34, detuvieron la marcha de un camión con su semirremolque, en el que trasladaban un cargamento de cebollas.
Al momento de la inspección, los funcionarios detectaron la presencia de animales dentro de bolsas tipo arpillera. Pudieron constatar que se trataba de 166 tortugas terrestres y 10 aves (nueve “cabecita negra” y un “picotero de collar”).
Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, los reptiles y las aves fueron puestos a resguardo y entregados a la Policía Ambiental de Rosario. Además, el camión con acoplado fue decomisado, mientras que el chofer fue aprehendido por infracción a la Ley 22.421 de Flora y Fauna.
El acusado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje. Dijo que las víctimas “tenían denuncias por explotación infantil”.
La víctima logró escapar tras recibir golpes y amenazas de muerte; el agresor fue detenido junto a dos cómplices tras persecución.
El "Efecto Motosierra" cerró más de cuatro mil empresas en la Provincia de Buenos AiresProvincias20/10/2025
Los rubros más golpeados fueron la Construcción (con 755 empleadores y 25.371 trabajadores menos, afectado por la paralización de la obra pública), la Industria manufacturera y el Servicio de transporte y almacenamiento.
Máximo Benjamín Cerda era intensamente buscado desde el jueves, cuando se precipitó a las aguas en la ciudad de San Lorenzo mientras navegaba junto a un grupo de amigos.
Conmoción en Mendoza: Un joven de 29 años murió atragantado con un asado en el Día de la MadreProvincias20/10/2025
Su hermana intentó ayudarlo y, tras desmayarse, personal de emergencias le practicó la maniobra de Heimlich y RCP por casi 30 minutos. A pesar de los esfuerzos, el joven murió en su casa de un paro cardiorrespiratorio.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.