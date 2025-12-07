Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
Córdoba: Detuvieron al hombre acusado de golpear a su pareja y fracturar a su bebé
Un hombre de 30 años fue detenido este domingo en Córdoba tras un operativo de búsqueda, luego de haber permanecido prófugo por un grave caso de violencia de género e intrafamiliar.Policiales07/12/2025
Un hombre de 30 años, presuntamente responsable de un grave caso de violencia de género e intrafamiliar, fue detenido en la mañana de este domingo en la ciudad de Córdoba tras un extenso operativo de búsqueda, luego de haber agredido a su pareja y fracturado el brazo de su hijo de seis meses.
El hecho conmocionó a la comunidad este sábado cuando se conoció que el bebé debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Niños. El sujeto se dio a la fuga y estuvo prófugo, con orden de detención, durante varias horas hasta que finalmente lograron aprehenderlo.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que todo habría ocurrido en barrio Villa Urquiza, cuando el hombre “mantuvo una violenta discusión con la mujer durante la que la golpeó repetidamente”. En medio del ataque, según lo informado por la Fuerza, una patada del individuo “habría impactado contra el niño, causándole la fractura”.
Tras el violento episodio, el agresor “arrojó a la mujer al piso y continuó agrediéndola”, logrando la víctima escapar de la vivienda para pedir auxilio. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar, constataron la gravedad de las heridas y trasladaron al pequeño al centro médico para su atención inmediata.
Luego de la denuncia, la Justicia libró una orden de detención contra el hombre, quien se dio a la fuga antes de la llegada de los efectivos policiales. Voceros del caso confirmaron, en ese momento, que el hombre “sería consumidor de estupefacientes”, lo que motivó a los equipos policiales a comenzar su búsqueda en distintos sectores de la ciudad y alrededores.
Finalmente, la aprehensión ocurrió en la intersección del bulevar Del Carmen y Deán Funes, en barrio Alto Alberdi. El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de 4° turno, a cargo de la Dra. Romina Lencina.
Con información de Noticias Argentinas
