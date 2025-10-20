Anuncian cortes por obras en la red eléctrica en la ciudad de Salta y otras localidades

EDESA informó cortes programados por tareas de renovación en la red de media tensión, en el marco del Plan de Inversión 2025 que se ejecuta en distintos puntos del Distrito Capital y Cerrillos.

Salta20/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

edesa renovación red troncal

La empresa EDESA anunció nuevos trabajos de ampliación y renovación en la red eléctrica dentro del Plan de Inversión 2025. Las tareas afectarán distintas zonas de Salta Capital y Cerrillos durante la semana.

El martes 21, desde las 8 hasta las 12, se realizarán obras en barrio Centro de San Agustín, calle Miguel Ángel Martínez Saravia, zona rural y sectores aledaños. El jueves 23, los trabajos continuarán en Cerrillos, sobre la ruta provincial 26, kilómetro 33, y la ruta 39 camino a Las Tienditas.

El viernes 24 se intervendrá la red en barrio Tres Cerritos, y el sábado 25, desde las 9, en Villa Belgrano y zonas vecinas. En todos los casos, las tareas corresponden a la renovación de la red de media tensión para optimizar el servicio eléctrico en el área metropolitana.

