Anuncian cortes por obras en la red eléctrica en la ciudad de Salta y otras localidades

La empresa EDESA anunció nuevos trabajos de ampliación y renovación en la red eléctrica dentro del Plan de Inversión 2025. Las tareas afectarán distintas zonas de Salta Capital y Cerrillos durante la semana.

El martes 21, desde las 8 hasta las 12, se realizarán obras en barrio Centro de San Agustín, calle Miguel Ángel Martínez Saravia, zona rural y sectores aledaños. El jueves 23, los trabajos continuarán en Cerrillos, sobre la ruta provincial 26, kilómetro 33, y la ruta 39 camino a Las Tienditas.

El viernes 24 se intervendrá la red en barrio Tres Cerritos, y el sábado 25, desde las 9, en Villa Belgrano y zonas vecinas. En todos los casos, las tareas corresponden a la renovación de la red de media tensión para optimizar el servicio eléctrico en el área metropolitana.