Anuncian cortes por obras en la red eléctrica en la ciudad de Salta y otras localidades
EDESA informó cortes programados por tareas de renovación en la red de media tensión, en el marco del Plan de Inversión 2025 que se ejecuta en distintos puntos del Distrito Capital y Cerrillos.Salta20/10/2025Ivana Chañi
La empresa EDESA anunció nuevos trabajos de ampliación y renovación en la red eléctrica dentro del Plan de Inversión 2025. Las tareas afectarán distintas zonas de Salta Capital y Cerrillos durante la semana.
El martes 21, desde las 8 hasta las 12, se realizarán obras en barrio Centro de San Agustín, calle Miguel Ángel Martínez Saravia, zona rural y sectores aledaños. El jueves 23, los trabajos continuarán en Cerrillos, sobre la ruta provincial 26, kilómetro 33, y la ruta 39 camino a Las Tienditas.
El viernes 24 se intervendrá la red en barrio Tres Cerritos, y el sábado 25, desde las 9, en Villa Belgrano y zonas vecinas. En todos los casos, las tareas corresponden a la renovación de la red de media tensión para optimizar el servicio eléctrico en el área metropolitana.
Pase Libre UNSa: Más estudiantes se suman al beneficio tras definir criterios de "actividad académica"Salta20/10/2025
La nueva definición de "actividad académica" es amplia e incluye a estudiantes en cursada, tesinas, prácticas profesionales, investigación y extensión, garantizando la inclusión educativa.
Comerciantes salteños apuntan a las ferias: riesgo en empleos y recaudación
El titular de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, cuestionó el fomento de ferias informales por parte de la Municipalidad. Advirtió que la competencia desleal afecta a los comercios formales y a la recaudación estatal.
Ni el Día de la Madre colaboró para repuntar las ventas en Salta
El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, confirmó que las ventas por el Día de la Madre no cumplieron las expectativas. Atribuyó la caída a la falta de dinero en la calle y al uso de tarjetas como única alternativa de compra.
Colegios privados no subvencionados denuncian exclusión de los vouchers educativos
Según el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta, las instituciones sin aporte estatal quedaron fuera del beneficio, mientras colegios católicos reciben hasta el 75% de financiamiento.
Los colegios privados de Salta en alerta por la crisis económica
El presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados advirtió sobre el aumento de la morosidad y la falta de apoyo estatal para las instituciones.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.