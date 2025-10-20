Comesaña confirmó amenazas de dirigentes de Gimnasia (J) y habrá denuncia policial

Minutos después, Comesaña rompía el silencio para decir: “Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local. Están todos identificados. No fue solo a mí, sino a todo el equipo arbitral”, declaró el juez.

“Nosotros tenemos la autoridad de permitir o no si un menor alcanza pelotas dentro del campo de juego”, señaló dando una referencia sobre el posible origen del supuesto conflicto.

“Ingresaron sin golpear la puerta, por eso habrá denuncia policial”, agregó.

El árbitro adelantó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina de AFA donde detallará las irregularidades denunciadas. El organismo deberá definir cómo se resuelve el partido suspendido y si Gimnasia recibirá alguna sanción más grave.

En tanto, el presidente de Gimnasia, Walter Morales, se mostró desconcertado por la medida extrema adoptada por el árbitro, ofreció las disculpas que correspondiere, garantizó la seguridad del conjunto arbitral, pero también dijo que el club hará las presentaciones pertinentes a fin de salvaguardar las posibilidades del equipo en la competencia y defender los derechos de la institución.

