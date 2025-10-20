La conquista de Marruecos en el Mundial Sub-20, tras vencer 2-0 a Argentina, valida una histórica predicción de Carlos Salvador Bilardo. El "Doctor" había anticipado, ya en los años 80, que el futuro del fútbol internacional estaba puesto en África.
Comesaña confirmó amenazas de dirigentes de Gimnasia (J) y habrá denuncia policial
El árbitro Lucas Comesaña confirmó que suspendió el partido Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn por "amenazas de dirigentes del equipo local" dentro del vestuario, afectando a todo el equipo arbitral. Anunció que presentará una denuncia policial y un informe a AFA.Deportes20/10/2025
Minutos después, Comesaña rompía el silencio para decir: “Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local. Están todos identificados. No fue solo a mí, sino a todo el equipo arbitral”, declaró el juez.
“Nosotros tenemos la autoridad de permitir o no si un menor alcanza pelotas dentro del campo de juego”, señaló dando una referencia sobre el posible origen del supuesto conflicto.
“Ingresaron sin golpear la puerta, por eso habrá denuncia policial”, agregó.
El árbitro adelantó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina de AFA donde detallará las irregularidades denunciadas. El organismo deberá definir cómo se resuelve el partido suspendido y si Gimnasia recibirá alguna sanción más grave.
En tanto, el presidente de Gimnasia, Walter Morales, se mostró desconcertado por la medida extrema adoptada por el árbitro, ofreció las disculpas que correspondiere, garantizó la seguridad del conjunto arbitral, pero también dijo que el club hará las presentaciones pertinentes a fin de salvaguardar las posibilidades del equipo en la competencia y defender los derechos de la institución.
Con información de Vía País
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Tensión en el Madrid: El enojo de Mastantuono con Alaba por un tiro libre ante GetafeDeportes20/10/2025
El joven argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, protagonizó un momento de tensión al mostrar su enojo y frustración con su compañero David Alaba.
Rosario Central le ganó 1-0 a Platense por la 13ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, en el Estadio Gigante de Arroyito. Alejo Véliz anotó el único tanto del encuentro.
Crisis de Independiente: El Rojo perdió ante San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el torneoDeportes20/10/2025
La crisis de Independiente sigue sin freno. Por el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros cayó 1 a 0 ante San Martín de San Juan, que venía último en la tabla. Esta derrota agrava el peor arranque liguero en la historia del Rojo.
"Estoy orgulloso de ellos, son futbolistas con proyección de Selección mayor", dijo PlacenteDeportes20/10/2025
El técnico de la Selección argentina Sub 20 señaló además: “Creo que este equipo estuvo a la altura”.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.