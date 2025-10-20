Tensión en el Madrid: El enojo de Mastantuono con Alaba por un tiro libre ante Getafe

Franco Mastantuono se enojó con su compañero David Alaba este domingo, en la victoria por 1-0 de Real Madrid frente a Getafe por LALIGA, porque el austríaco no le dejó patear un tiro libre en una posición peligrosa para el ex River.

Corría el tiempo adicional de la primera mitad cuando el Merengue igualaba sin goles y tenía una chance de pelota parada cerca de la medialuna del área. Mastantuono se acercó como para patear, pero el brasileño Éder Militão lo fue a alejar de la situación porque el remate lo iba a realizar Alaba.

Allí la cámara tomó el fastidio de La Joya por la situación y su frustración por no haber podido patear.

Finalmente, el defensor ejecutó y le salió bastante centrado el tiro, que igualmente complicó al arquero David Soria, que lo desvió bien.

