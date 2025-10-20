La conquista de Marruecos en el Mundial Sub-20, tras vencer 2-0 a Argentina, valida una histórica predicción de Carlos Salvador Bilardo. El "Doctor" había anticipado, ya en los años 80, que el futuro del fútbol internacional estaba puesto en África.
Central le ganó a Platense y quedó a un paso de clasificar a la Libertadores
Rosario Central le ganó 1-0 a Platense por la 13ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, en el Estadio Gigante de Arroyito. Alejo Véliz anotó el único tanto del encuentro.Deportes20/10/2025
Después del emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, el Canalla salió a jugar el partido, como era de esperar, en posición de dominante. Con un Fideo Di María muy activo por derecha, el local buscó presionar al campeón del fútbol argentino, que lejos estuvo de resignarse defenderse y nada más.
Entre Rodrigo Herrera y Leonel Picco, la figura de este segmento del encuentro, intentaron controlar a Nacho Malcorra, el mayor generador de juego del dueño de casa. Ahí pudo haber estado radicada la paridad que consiguió Calamar durante la etapa inicial, que terminó 0-0.
Camino al vestuario, Ángel Di María y Alejo Véliz se cruzaron con varios futbolistas de Platense, por algunas acciones de roces fuertes en los últimos minutos. El local no logró imponer del todo su jerarquía, más allá de haber tenido mejores chances que su rival.
El inicio del complemento seguía siendo incómodo para el local, pero tras un centro pasado de izquierda a derecha, Enzo Giménez asistió de cabeza a Alejo Véliz, que puso el 1-0 a los 51'.
Con espacios, el Canalla econtró mucho mejor funcionamiento y más oportunidades de gol. El Calamar se vio obligado a ir a buscar más arriba y esto les permitió a Campaz y Di María aprovechar su velocidad.
Con este resultado, Rosario Central le sacó nueve puntos a Boca y quedó a un paso de asegurarse un cupo en la próxima CONMEBOL Libertadores. Platense, por su parte, ya está clasificado, pero esta derrota lo deja prácticamente afuera de los octavos de este Torneo Clausura. En la próxima fecha, El Calamar será local ante Sarmiento de Junín y el equipo de Ariel Holan visitará a Instituto en Alta Córdoba.
Con información de ESPN
Comesaña confirmó amenazas de dirigentes de Gimnasia (J) y habrá denuncia policialDeportes20/10/2025
El árbitro Lucas Comesaña confirmó que suspendió el partido Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn por "amenazas de dirigentes del equipo local" dentro del vestuario, afectando a todo el equipo arbitral. Anunció que presentará una denuncia policial y un informe a AFA.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Tensión en el Madrid: El enojo de Mastantuono con Alaba por un tiro libre ante GetafeDeportes20/10/2025
El joven argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, protagonizó un momento de tensión al mostrar su enojo y frustración con su compañero David Alaba.
Crisis de Independiente: El Rojo perdió ante San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el torneoDeportes20/10/2025
La crisis de Independiente sigue sin freno. Por el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros cayó 1 a 0 ante San Martín de San Juan, que venía último en la tabla. Esta derrota agrava el peor arranque liguero en la historia del Rojo.
"Estoy orgulloso de ellos, son futbolistas con proyección de Selección mayor", dijo PlacenteDeportes20/10/2025
El técnico de la Selección argentina Sub 20 señaló además: “Creo que este equipo estuvo a la altura”.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.