Central le ganó a Platense y quedó a un paso de clasificar a la Libertadores

Después del emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, el Canalla salió a jugar el partido, como era de esperar, en posición de dominante. Con un Fideo Di María muy activo por derecha, el local buscó presionar al campeón del fútbol argentino, que lejos estuvo de resignarse defenderse y nada más.

Entre Rodrigo Herrera y Leonel Picco, la figura de este segmento del encuentro, intentaron controlar a Nacho Malcorra, el mayor generador de juego del dueño de casa. Ahí pudo haber estado radicada la paridad que consiguió Calamar durante la etapa inicial, que terminó 0-0.

Camino al vestuario, Ángel Di María y Alejo Véliz se cruzaron con varios futbolistas de Platense, por algunas acciones de roces fuertes en los últimos minutos. El local no logró imponer del todo su jerarquía, más allá de haber tenido mejores chances que su rival.

El inicio del complemento seguía siendo incómodo para el local, pero tras un centro pasado de izquierda a derecha, Enzo Giménez asistió de cabeza a Alejo Véliz, que puso el 1-0 a los 51'.

Con espacios, el Canalla econtró mucho mejor funcionamiento y más oportunidades de gol. El Calamar se vio obligado a ir a buscar más arriba y esto les permitió a Campaz y Di María aprovechar su velocidad.

Con este resultado, Rosario Central le sacó nueve puntos a Boca y quedó a un paso de asegurarse un cupo en la próxima CONMEBOL Libertadores. Platense, por su parte, ya está clasificado, pero esta derrota lo deja prácticamente afuera de los octavos de este Torneo Clausura. En la próxima fecha, El Calamar será local ante Sarmiento de Junín y el equipo de Ariel Holan visitará a Instituto en Alta Córdoba.

Con información de ESPN