Crisis de Independiente: El Rojo perdió ante San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el torneo

La crisis de Independiente sigue sin freno. Por el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros cayó 1 a 0 ante San Martín de San Juan, que venía último en la tabla. Esta derrota agrava el peor arranque liguero en la historia del Rojo.

Deportes20/10/2025

La crisis de Independiente no tiene fondo. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros sigue sin ganar en el torneo y estirando lo que es el peor arranque liguero de su historia. Esta vez cayó ante el equipo que venía último en la tabla anual y los promedios, San Martín de San Juan.

El ciclo del entrenador había arrancado con un empate muy bien recibido en el Clásico de Avellaneda, pero la cosa sólo empeoró: 1-1 con Godoy Cruz en Mendoza, 0-2 de local ante Lanús y, ahora, 0-1 en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez. Un resultado que lo mantiene en la última posición de la Zona B con apenas 6 puntos (6 empates) en 12 fechas y cada vez más lejos de la Sudamericana en la tabla anual. 

La diferencia santa la hizo Tomás Fernández con una muy buena definición mano a mano ante Rodrigo Rey a los 61 minutos. La jugada, que tuvo que ser revisada en el VAR, se originó en un grosero error de Iván Marcone, quien se pegó una siesta en el fondo y tiró tarde el achique: el enganche Juan Cavallaro lo advirtió y lanzó un pase flotado para Fernández, quien quedó con todo el espacio y tiempo del mundo a la hora de enfrentar a Rey.

Los dirigidos por el "Pipi" Romagnoli sumaron su segundo triunfo en fila -venían de derrotar a San Lorenzo en el Bajo Flores- y, mientras luchan por no descender, sueñan con los playoffs: están sextos con 17 unidades.

Con información de Página 12

