Crisis de Independiente: El Rojo perdió ante San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el torneo

La conquista de Marruecos en el Mundial Sub-20, tras vencer 2-0 a Argentina, valida una histórica predicción de Carlos Salvador Bilardo. El "Doctor" había anticipado, ya en los años 80, que el futuro del fútbol internacional estaba puesto en África.
La crisis de Independiente sigue sin freno. Por el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros cayó 1 a 0 ante San Martín de San Juan, que venía último en la tabla. Esta derrota agrava el peor arranque liguero en la historia del Rojo.Deportes20/10/2025
La crisis de Independiente no tiene fondo. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros sigue sin ganar en el torneo y estirando lo que es el peor arranque liguero de su historia. Esta vez cayó ante el equipo que venía último en la tabla anual y los promedios, San Martín de San Juan.
El ciclo del entrenador había arrancado con un empate muy bien recibido en el Clásico de Avellaneda, pero la cosa sólo empeoró: 1-1 con Godoy Cruz en Mendoza, 0-2 de local ante Lanús y, ahora, 0-1 en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez. Un resultado que lo mantiene en la última posición de la Zona B con apenas 6 puntos (6 empates) en 12 fechas y cada vez más lejos de la Sudamericana en la tabla anual.
La diferencia santa la hizo Tomás Fernández con una muy buena definición mano a mano ante Rodrigo Rey a los 61 minutos. La jugada, que tuvo que ser revisada en el VAR, se originó en un grosero error de Iván Marcone, quien se pegó una siesta en el fondo y tiró tarde el achique: el enganche Juan Cavallaro lo advirtió y lanzó un pase flotado para Fernández, quien quedó con todo el espacio y tiempo del mundo a la hora de enfrentar a Rey.
Los dirigidos por el "Pipi" Romagnoli sumaron su segundo triunfo en fila -venían de derrotar a San Lorenzo en el Bajo Flores- y, mientras luchan por no descender, sueñan con los playoffs: están sextos con 17 unidades.
Comesaña confirmó amenazas de dirigentes de Gimnasia (J) y habrá denuncia policialDeportes20/10/2025
El árbitro Lucas Comesaña confirmó que suspendió el partido Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn por "amenazas de dirigentes del equipo local" dentro del vestuario, afectando a todo el equipo arbitral. Anunció que presentará una denuncia policial y un informe a AFA.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Tensión en el Madrid: El enojo de Mastantuono con Alaba por un tiro libre ante GetafeDeportes20/10/2025
El joven argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, protagonizó un momento de tensión al mostrar su enojo y frustración con su compañero David Alaba.
Rosario Central le ganó 1-0 a Platense por la 13ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, en el Estadio Gigante de Arroyito. Alejo Véliz anotó el único tanto del encuentro.
"Estoy orgulloso de ellos, son futbolistas con proyección de Selección mayor", dijo PlacenteDeportes20/10/2025
El técnico de la Selección argentina Sub 20 señaló además: “Creo que este equipo estuvo a la altura”.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.