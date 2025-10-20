La conquista de Marruecos en el Mundial Sub-20, tras vencer 2-0 a Argentina, valida una histórica predicción de Carlos Salvador Bilardo. El "Doctor" había anticipado, ya en los años 80, que el futuro del fútbol internacional estaba puesto en África.
"Estoy orgulloso de ellos, son futbolistas con proyección de Selección mayor", dijo Placente
El técnico de la Selección argentina Sub 20 señaló además: “Creo que este equipo estuvo a la altura”.Deportes20/10/2025
El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Diego Placente, se mostró "orgulloso" de sus dirigidos tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial que se llevó a cabo en Chile y dijo que "son futbolistas de proyección" al elenco nacional de mayores.
"Los chicos hicieron un torneo increíble, no siempre se puede ganar y es importante también aceptar las derrotas. Estoy orgulloso de ellos, por la actitud que tuvieron", señaló Placente, quien añadió: "Hay que apoyarlos porque están tristes. Todo lo que les diga no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Hay que felicitarlos".
El técnico indicó además: "El plantel sabe lo que jugó, que hizo un gran torneo. Felicitar a los jugadores porque volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil. Se armó un grupo en poco tiempo y formó un gran equipo, fuimos una gran familia y hemos pasado lindos momentos durante todo el mes. Son futbolistas con proyección de Selección mayor".
"Lo que más se disfrutó fue el grupo que se armó afuera de la cancha, hicimos cosas para unir y pasarla bien y entendimos que son chicos que disfrutan del juego. Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores", aseveró.
En tanto, Placente manifestó: "El equipo fue creciendo durante el torneo, en cada partido tuvo solidez. Hoy no logramos mantener esa solidez al principio, y lamentablemente no pudimos remontar, pero quedo estoy contento con el torneo realizado y el rendimiento de los jugadores".
"Obvio que nuestro objetivo era ser campeones, pero competir hasta el último día es muy importante. Creo que este equipo estuvo a la altura", expresó Placente y agregó: "Marruecos fue un justo campeón. En la final se viven muchas emociones y a veces eso puede jugar en contra. Nos costó sobreponernos al error, porque el rival es física y técnicamente muy bueno".
En relación al partido, el entrenador: "Se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, sin la posesión pero ágiles para salir y contragolpear. Nos costó y cuando nos metimos en partido ya íbamos 2-0".
Con información de Noticias Argentinas
El árbitro Lucas Comesaña confirmó que suspendió el partido Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn por "amenazas de dirigentes del equipo local" dentro del vestuario, afectando a todo el equipo arbitral. Anunció que presentará una denuncia policial y un informe a AFA.
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
El joven argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, protagonizó un momento de tensión al mostrar su enojo y frustración con su compañero David Alaba.
Rosario Central le ganó 1-0 a Platense por la 13ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, en el Estadio Gigante de Arroyito. Alejo Véliz anotó el único tanto del encuentro.
La crisis de Independiente sigue sin freno. Por el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros cayó 1 a 0 ante San Martín de San Juan, que venía último en la tabla. Esta derrota agrava el peor arranque liguero en la historia del Rojo.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.