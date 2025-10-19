Milagroso rescate de un perro en canal de San Juan y Gorriti tras la tormenta

La Patrulla Ambiental municipal rescató a un perro de 5 a 7 años que quedó atrapado en un canal de desagüe. El animal está alojado en el centro Nicolás Mansilla mientras buscan a su dueño.

Salta19/10/2025

La lluvia que se produjo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado dejó distintos incidentes en la ciudad. 

La Municipalidad trabajó incansablemente para solucionar los inconvenientes, entre ellos el rescate de un perro que se encontraba atrapado en un canal de desagüe. 

Trabajadores de la Patrulla Ambiental actuaron de inmediato al ver la situación, el hecho ocurrió en el canal de calle San Juan y Gorriti.

El animal fue trasladado al centro de adopciones Nicolas Mansilla, donde quedó alojado y fue asistido por el médico veterinario, Matías Peretti. 

Tras la revisión se pudo detectar que el animal tiene entre 5 a 7 años,  es macho y no parece ser un perro callejero. 

Por cualquier información comunicarse a las redes sociales del municipio: @municipalidaddesalta

 

