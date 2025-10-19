El Móvil de Castración de la Municipalidad de Salta continuará su operativo del lunes 20 al viernes 24 de octubre (8:30 a 13:00) en el Club Sargento Cabral, Villa 20 de Febrero, Delmi, La Loma y Alto La Viña.
Milagroso rescate de un perro en canal de San Juan y Gorriti tras la tormenta
La Patrulla Ambiental municipal rescató a un perro de 5 a 7 años que quedó atrapado en un canal de desagüe. El animal está alojado en el centro Nicolás Mansilla mientras buscan a su dueño.Salta19/10/2025
La lluvia que se produjo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado dejó distintos incidentes en la ciudad.
La Municipalidad trabajó incansablemente para solucionar los inconvenientes, entre ellos el rescate de un perro que se encontraba atrapado en un canal de desagüe.
Trabajadores de la Patrulla Ambiental actuaron de inmediato al ver la situación, el hecho ocurrió en el canal de calle San Juan y Gorriti.
El animal fue trasladado al centro de adopciones Nicolas Mansilla, donde quedó alojado y fue asistido por el médico veterinario, Matías Peretti.
Tras la revisión se pudo detectar que el animal tiene entre 5 a 7 años, es macho y no parece ser un perro callejero.
Por cualquier información comunicarse a las redes sociales del municipio: @municipalidaddesalta
La Municipalidad de Salta realizará una campaña de vacunación antirrábica gratuita del lunes 20 al viernes 24 de octubre, de 9.30 a 12.30, en los barrios Cerámica, El Sol, María Esther y 20 de Junio.
Salta Capital intensificará los controles preventivos de tránsito junto al municipio para reducir siniestralidad. Se fiscalizará estrictamente el uso de casco en motociclistas, luces y documentación de vehículos.
Flores: “Encontramos camionadas de escombros tiradas en un canal”
Desde la Municipalidad alertaron que los desechos de construcción arrojados en los canales provocan obstrucciones y agravan los anegamientos durante las lluvias.
La tormenta dejó calles intransitables y vehículos varados en distintos barrios
El subsecretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, informó que el municipio trabajó desde temprano en diversos puntos afectados por el agua acumulada.
Salta continúa bajo alerta naranja y amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
