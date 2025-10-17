El evento se llevará a cabo de 9 a 12 horas. Vecinos podrán acudir para realizar trámites de DNI y pasaporte a través del móvil del Registro Civil, recibir asistencia legal gratuita.
Alerta por tormentas: EDESA advierte sobre posibles cortes y recomienda extremar cuidados
La empresa EDESA emitió este viernes 17 de octubre un comunicado ante la alerta por tormentas fuertes en gran parte de la provincia. Solicitó a la población extremar precauciones y seguir una serie de recomendaciones de seguridad.Salta17/10/2025Ivana Chañi
La empresa distribuidora de energía EDESA informó que este viernes 17 de octubre rige una alerta por tormentas fuertes en gran parte de la provincia de Salta, fenómeno que podría provocar interrupciones en el suministro eléctrico.
Ante este escenario, la compañía difundió una serie de recomendaciones de seguridad para los usuarios:
- Si ingresa agua al hogar, cortar el servicio eléctrico desde el interruptor general.
- Evitar el contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas externas.
- No intentar retirar objetos que pudieran caer sobre las líneas aéreas.
- Evitar circular por calles anegadas.
- Permanecer a resguardo y en un lugar seguro.
EDESA recordó que el monitoreo de la situación es constante y pidió la colaboración y comprensión de la comunidad.
Para reportar inconvenientes o consultas, los usuarios pueden comunicarse por los siguientes canales:
- 0800 777 33372
- Whatsapp: +54 9 387 549 2222
Redes sociales:
- Facebook: edesasalta
- Instagram: @edesasalta
- X (Twitter): @edesasalta
“La seguridad de las personas es prioritaria en situaciones climáticas adversas”, concluyó la empresa.
Este viernes se podrán tramitar DNI y pasaportes en distintos puntos de la Capital; el sábado 18, el móvil estará en la Feria San Martín.
El móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará este viernes de 9 a 12 en la escuela parroquial Ceferino Namuncura.
La atención a donantes de sangre será de 7 a 8 y de 10.30 a 17 horas por una capacitación del personal en higiene de manos y bioseguridad.
El lugar debió ser reparado debido a un hundimiento producido por pérdidas en el desagüe pluvial subterráneo.
Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en Salta este viernes 17 de octubre
Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas en distintas zonas de Salta, con lluvias intensas, vientos de hasta 90 km/h y posibilidad de caída de granizo.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.