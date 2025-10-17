Alerta por tormentas: EDESA advierte sobre posibles cortes y recomienda extremar cuidados

La empresa distribuidora de energía EDESA informó que este viernes 17 de octubre rige una alerta por tormentas fuertes en gran parte de la provincia de Salta, fenómeno que podría provocar interrupciones en el suministro eléctrico.

Ante este escenario, la compañía difundió una serie de recomendaciones de seguridad para los usuarios:

Si ingresa agua al hogar, cortar el servicio eléctrico desde el interruptor general.

Evitar el contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas externas.

No intentar retirar objetos que pudieran caer sobre las líneas aéreas.

Evitar circular por calles anegadas.

Permanecer a resguardo y en un lugar seguro.

EDESA recordó que el monitoreo de la situación es constante y pidió la colaboración y comprensión de la comunidad.

Para reportar inconvenientes o consultas, los usuarios pueden comunicarse por los siguientes canales:

0800 777 33372

Whatsapp: +54 9 387 549 2222

Redes sociales:

Facebook: edesasalta

Instagram: @edesasalta

X (Twitter): @edesasalta

“La seguridad de las personas es prioritaria en situaciones climáticas adversas”, concluyó la empresa.