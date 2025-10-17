El BCRA oficializó feriados bancarios y cambiarios. Serán cuatro jornadas, incluyendo un fin de semana extra largo en noviembre.
IMPSA logró respaldo de acreedores para su plan de reestructuración
Logró el aval del 86% de sus acreedores (98% del pasivo) para su APE por US$583 M, allanando el camino para la homologación judicial y regreso a los mercados.Argentina17/10/2025
La empresa IMPSA obtuvo un contundente apoyo de sus acreedores al aprobarse con el 86% de adhesiones —que representan el 98% del monto total de deuda computable— la oferta del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), en el marco de su proceso de reestructuración de pasivos por 583 millones de dólares.
La jornada clave se desarrolló este martes en la sede de la compañía en Mendoza y fue presidida por la Licenciada Ercilia Nofal, con la presencia de la jueza Gloria Cortés. El encuentro reunió a bonistas y obligacionistas, incluyendo acreedores institucionales de peso como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest, Export Development Canada y la Corporación Andina de Fomento.
La aprobación por parte de las mayorías requeridas por la Ley 24.522 permitirá a la firma presentar el acuerdo para su homologación judicial en los próximos días. Este resultado se considera un hito para el retorno de IMPSA a los mercados internacionales, apenas ocho meses después del ingreso del fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC como accionista controlante.
“Con la reestructuración se consolida la puesta en marcha de la nueva IMPSA, cuyo objetivo es demostrar cómo una inversión estadounidense en tecnología argentina convertirá a IMPSA en un fabricante esencial de grúas portuarias y componentes nucleares para los mercados estadounidense y argentino”, afirmó Jorge Salcedo, presidente de la empresa.
El plan contempla que IMPSA comience a pagar capital recién a partir del décimo año desde la homologación del acuerdo, lo que, según la compañía, brindará el oxígeno necesario para ordenar sus operaciones, fortalecer su estructura y avanzar con la ejecución de su nuevo plan de negocios.
La actual conducción, encabezada por Salcedo junto al vicepresidente Juan Manuel Domínguez y el country manager Pablo Magistocchi, busca posicionar nuevamente a IMPSA como un actor clave en sectores estratégicos como energía nuclear, hidroeléctrica y logística portuaria en América Latina, Estados Unidos y Asia.
Con información de Noticias Argentinas
La paralización de las exportaciones de pollo por el brote de influenza aviar en agosto generó una sobreoferta en el mercado interno, provocando una baja importante en los precios y un consecuente aumento del consumo local.
Según la publicación del INDEC, la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $436.988: $133.300 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que los $303.687 restantes fueron gastos del cuidado.
Solo cuatro de 10 mujeres en Argentina tienen información suficiente sobre salud mamariaArgentina17/10/2025
Durante Octubre Rosa, una encuesta reveló que solo 4 de cada 10 mujeres argentinas tienen información suficiente sobre salud mamaria. A pesar de los 22 mil casos anuales y la alta curabilidad con detección temprana.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través del Banco Ciudad, anunció dos subastas de teléfonos iPhone para octubre de 2025, con equipos en buen estado y precios significativamente más bajos que los del mercado.
Aseguran que Nación exigió a Bahía Blanca el pago de $17 millones por cada puente de emergencia tras el temporalArgentina17/10/2025
Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas, denunció que las autoridades nacionales impusieron la condición de pagar un alquiler más mantenimiento, advirtiendo que, si no se aceptaba, "desarmaban los puentes y se los llevaban".
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.