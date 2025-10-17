El evento se llevará a cabo de 9 a 12 horas. Vecinos podrán acudir para realizar trámites de DNI y pasaporte a través del móvil del Registro Civil, recibir asistencia legal gratuita.
Operativos del móvil del Registro Civil en El Milagro, San Benito y Legado Güemes
Este viernes se podrán tramitar DNI y pasaportes en distintos puntos de la Capital; el sábado 18, el móvil estará en la Feria San Martín.Salta17/10/2025
Continuando con las actividades que desarrolla el móvil del Registro Civil, este viernes 17 de octubre se llevarán a cabo operativos de identificación en diversos puntos de la Capital.
Los operativos se realizarán en el playón deportivo de la Escuela Ceferino Namuncurá, en el barrio El Milagro, ubicado sobre las calles Cuba y República Argentina. Al mismo tiempo, se efectuará otro operativo en el Paseo Deportivo del Legado Güemes, en avenida Entre Ríos al 1500.
Por otra parte, en el Centro Integrador Comunitario del barrio San Benito también se desarrollará un operativo, que estará ubicado en avenida Discépolo esquina Mors.
Mañana sábado 18 de octubre el móvil estará presente en la Feria San Martín, ubicada en avenida San Martín 1265.
Al respecto, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, aconsejó mantener al día todas las actualizaciones y vencimientos de los ejemplares del DNI. Además, recordó que se pueden acercar a las oficinas del Registro Civil para retirar los documentos tramitados hace más de treinta días.
En todos los casos, los operativos inician a las 9 de la mañana y, en primera instancia, se entregan 70 turnos por orden de llegada.
Costos y medios de pago
El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.
Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
El móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará este viernes de 9 a 12 en la escuela parroquial Ceferino Namuncura.
La atención a donantes de sangre será de 7 a 8 y de 10.30 a 17 horas por una capacitación del personal en higiene de manos y bioseguridad.
El lugar debió ser reparado debido a un hundimiento producido por pérdidas en el desagüe pluvial subterráneo.
Alerta por tormentas: EDESA advierte sobre posibles cortes y recomienda extremar cuidados
La empresa EDESA emitió este viernes 17 de octubre un comunicado ante la alerta por tormentas fuertes en gran parte de la provincia. Solicitó a la población extremar precauciones y seguir una serie de recomendaciones de seguridad.
Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en Salta este viernes 17 de octubre
Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas en distintas zonas de Salta, con lluvias intensas, vientos de hasta 90 km/h y posibilidad de caída de granizo.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.