Horario especial en el Centro Regional de Hemoterapia este viernes

La atención a donantes de sangre será de 7 a 8 y de 10.30 a 17 horas por una capacitación del personal en higiene de manos y bioseguridad.

Salta17/10/2025

FOTO-PORTADA-4-1

El Centro Regional de Hemoterapia atenderá a donantes voluntarios de sangre, este viernes 17 de octubre, de 7 a 8 y de 10.30 a 17 horas. 

La modificación del horario de atención es únicamente para ese día, dado que todo el equipo de salud de ese organismo participará en una capacitación sobre “Higiene de manos y bioseguridad para aumentar la seguridad transfusional en la Hemoterapia”.

feria-tope-3-1024x575Venderán regalos para mamá con precio tope de $20.000

Los otros días, se continuará con el horario habitual de la institución, es decir, de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.

Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020. El Organismo cuenta con la página web https://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/

Te puede interesar
Lo más visto
tormenta

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Ivana Chañi
Salta16/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail