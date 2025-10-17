Sáenz inauguró la sección Investigación Narcocriminal en Apolinario Saravia

En Apolinario Saravia, el gobernador Gustavo Sáenz inauguró este viernes la Base Operativa de la Sección de Investigación Narcocriminal N° 2 de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que reforzará el trabajo investigativo en la lucha contra el narcotráfico en el departamento Anta.

Funcionará en el mismo edificio donde se encuentra la Sección de Seguridad Vial N°9 en Apolinario Saravia, en calle 12 de Octubre.

En su discurso el Gobernador destacó la importancia de la inauguración de esta nueva sección que fortalecerá la lucha en materia de seguridad en Salta y en este marco se refirió a todo lo que se lleva adelante desde la Provincia contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“El Gobierno provincial ha priorizado la lucha contra el crimen organizado debido a la desprotección histórica de las fronteras”, expresó, en este sentido se refirió a la implementación del Plan Güemes tras gestiones con el Ministerio de Seguridad de la Nación para abordar la realidad del norte argentino, y del Plan Roca, “autorizando al ejército argentino a custodiar la frontera norte y el ingreso de drogas”.

“Nos hemos puesto firmes contra el crimen organizado, a diferencia de gestiones anteriores que no actuaron”, agregó el Gobernador al tiempo que se refirió a la importante inversión que se viene realizando para renovar el parque automotor policial y en capacitación a los efectivos. Durante la gestión Sáenz ya son 334 vehículos 0 km entregados y 72 unidades móviles durante 2025, porque “la seguridad no es un gasto, es una inversión”, aseguró.

En este marco resaltó también la importancia de la unidad entre intendentes y la sociedad civil en esta lucha, dejando de lado las banderías políticas. “El objetivo es proteger a los jóvenes de la droga y asegurar un futuro sano para las nuevas generaciones”.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá resaltó la importancia de este día importante para el departamento Anta con la creación de esta base, “una iniciativa que venimos trabajando en conjunto con los intendentes y legisladores. Y reconociendo la necesidad de hacer foco en la ruta provincial número 5 ante la saturación de controles en la ruta nacional número 34, ya que el Plan Güemes ha saturado los controles en la zona norte, desplazando el contrabando y narcotráfico hacia otras rutas”.

“Desde diciembre a la fecha, las fuerzas federales han secuestrado más de 1.500 kilos de droga y nuestra policía de Salta más de 860 kilos en lo que va del año, superando ampliamente las cifras del año pasado. Sin embargo, no sólo mediremos la cantidad de droga secuestrada, sino también la cantidad de bandas desarticuladas, que será el objetivo principal de nuestra fuerza”, añadió el ministro.