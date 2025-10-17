El municipio avanza con la ampliación del desagüe subterráneo y la instalación de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia y el funcionamiento del canal Cnel. Vidt. El tránsito permanecerá cortado aproximadamente por 15 días más.
Sáenz inauguró la sección Investigación Narcocriminal en Apolinario Saravia
“Nos hemos puesto firmes contra el crimen organizado, a diferencia de gestiones anteriores que no actuaron”, aseguró el Gobernador. Luego firmó un convenio con el Municipio para obras de pavimento que mejorarán la transitabilidad.Salta17/10/2025
En Apolinario Saravia, el gobernador Gustavo Sáenz inauguró este viernes la Base Operativa de la Sección de Investigación Narcocriminal N° 2 de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que reforzará el trabajo investigativo en la lucha contra el narcotráfico en el departamento Anta.
Funcionará en el mismo edificio donde se encuentra la Sección de Seguridad Vial N°9 en Apolinario Saravia, en calle 12 de Octubre.
En su discurso el Gobernador destacó la importancia de la inauguración de esta nueva sección que fortalecerá la lucha en materia de seguridad en Salta y en este marco se refirió a todo lo que se lleva adelante desde la Provincia contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“El Gobierno provincial ha priorizado la lucha contra el crimen organizado debido a la desprotección histórica de las fronteras”, expresó, en este sentido se refirió a la implementación del Plan Güemes tras gestiones con el Ministerio de Seguridad de la Nación para abordar la realidad del norte argentino, y del Plan Roca, “autorizando al ejército argentino a custodiar la frontera norte y el ingreso de drogas”.
“Nos hemos puesto firmes contra el crimen organizado, a diferencia de gestiones anteriores que no actuaron”, agregó el Gobernador al tiempo que se refirió a la importante inversión que se viene realizando para renovar el parque automotor policial y en capacitación a los efectivos. Durante la gestión Sáenz ya son 334 vehículos 0 km entregados y 72 unidades móviles durante 2025, porque “la seguridad no es un gasto, es una inversión”, aseguró.
En este marco resaltó también la importancia de la unidad entre intendentes y la sociedad civil en esta lucha, dejando de lado las banderías políticas. “El objetivo es proteger a los jóvenes de la droga y asegurar un futuro sano para las nuevas generaciones”.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá resaltó la importancia de este día importante para el departamento Anta con la creación de esta base, “una iniciativa que venimos trabajando en conjunto con los intendentes y legisladores. Y reconociendo la necesidad de hacer foco en la ruta provincial número 5 ante la saturación de controles en la ruta nacional número 34, ya que el Plan Güemes ha saturado los controles en la zona norte, desplazando el contrabando y narcotráfico hacia otras rutas”.
“Desde diciembre a la fecha, las fuerzas federales han secuestrado más de 1.500 kilos de droga y nuestra policía de Salta más de 860 kilos en lo que va del año, superando ampliamente las cifras del año pasado. Sin embargo, no sólo mediremos la cantidad de droga secuestrada, sino también la cantidad de bandas desarticuladas, que será el objetivo principal de nuestra fuerza”, añadió el ministro.
Ruta 5: investigan cámaras y controles en el trayecto donde viajaba Urtubey
Gaspar Solá Usandivaras informó que se revisan grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en Pizarro, Las Lajitas y Saravia. El ministro remarcó que la zona contaba con varios controles policiales el día del hecho.
Solá Usandivaras pidió calma y respeto por la investigación del caso Vicente CordeyroSalta17/10/2025
El ministro de Seguridad y Justicia se refirió al hallazgo sin vida del expolicía Vicente Cordeyro y destacó el trabajo de búsqueda realizado por la fuerza. Pidió respeto por los tiempos de la investigación y aseguró que el Ministerio continúa colaborando con la Justicia.
El evento se llevará a cabo de 9 a 12 horas. Vecinos podrán acudir para realizar trámites de DNI y pasaporte a través del móvil del Registro Civil, recibir asistencia legal gratuita.
Este viernes se podrán tramitar DNI y pasaportes en distintos puntos de la Capital; el sábado 18, el móvil estará en la Feria San Martín.
El móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará este viernes de 9 a 12 en la escuela parroquial Ceferino Namuncura.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Interventor de Aguas Blancas consideró que “el asesinato del comisario Cordeyro” cambia las reglas del juego en la frontera. “La familia policial que está retirada entiende que al gobernador le tiraron un muerto”, aseguró.
Balearon la camioneta de UrtubeySalta16/10/2025
Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.