Gran Feria de Servicios y atenciones ciudadanas en Plaza Evita

Vecinas y vecinos podrán acudir para realizar trámites de DNI y pasaporte a través del móvil del Registro Civil, recibir asistencia legal gratuita, obtener atención primaria de salud con vacunaciones del calendario, y acceder al servicio veterinario para mascotas. Además, habrá asesoramiento ciudadano general, orientación para la conformación de cooperativas y mutuales, acceso a créditos cooperativos y capacitaciones en oficios. También estará activado el sistema de denuncias web para quienes deseen realizar denuncias digitales durante la jornada.

Esta acción, que el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta llevan adelante conjuntamente, mantiene su misión descentralizadora: acercar múltiples prestaciones estatales a los barrios para que los ciudadanos no deban trasladarse hasta las oficinas centrales.

Invitamos a toda la comunidad a participar en Plaza Evita, con los documentos necesarios para cada gestión. Porque acercar servicios también es acercar derechos.