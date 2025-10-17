Gran Feria de Servicios y atenciones ciudadanas en Plaza Evita

El evento se llevará a cabo de 9 a 12 horas. Vecinos podrán acudir para realizar trámites de DNI y pasaporte a través del móvil del Registro Civil, recibir asistencia legal gratuita.

Salta17/10/2025

104484-gran-feria-de-servicios-para-facilitar-tramites-y-atenciones-ciudadanas

Vecinas y vecinos podrán acudir para realizar trámites de DNI y pasaporte a través del móvil del Registro Civil, recibir asistencia legal gratuita, obtener atención primaria de salud con vacunaciones del calendario, y acceder al servicio veterinario para mascotas. Además, habrá asesoramiento ciudadano general, orientación para la conformación de cooperativas y mutuales, acceso a créditos cooperativos y capacitaciones en oficios. También estará activado el sistema de denuncias web para quienes deseen realizar denuncias digitales durante la jornada.

Esta acción, que el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta llevan adelante conjuntamente, mantiene su misión descentralizadora: acercar múltiples prestaciones estatales a los barrios para que los ciudadanos no deban trasladarse hasta las oficinas centrales.

20153-el-movil-del-registro-civil-llega-a-los-barrios-el-milagro-20-de-febrero-y-san-benitoOperativos del móvil del Registro Civil en El Milagro, San Benito y Legado Güemes

Invitamos a toda la comunidad a participar en Plaza Evita, con los documentos necesarios para cada gestión. Porque acercar servicios también es acercar derechos.

Te puede interesar
Lo más visto
tormenta

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Ivana Chañi
Salta16/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail