Venderán regalos para mamá con precio tope de $20.000

Balearon la camioneta de UrtubeySalta16/10/2025
Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.
Se llevará a cabo el sábado 18, en la previa al Día de las madres, de 14 a 21 horas en plaza España. El tope de precios será de $20.000.Salta16/10/2025
Este sábado 18 de octubre en plaza España, de 14 a 21 horas, se realizará una nueva “Feria Tope”, con edición especial por el Día de la Madre.
“Es una gran feria de liquidación con tope de precios, esa es la particularidad. En este caso, el tope de precios es de $20.000, lo que significa que ningún producto puede superar ese monto”, expresó la subsecretaria de Paseos de Compras municipal, Lourdes Roldán, en Aries.
La funcionaria destacó que participarán 100 vendedores por lo que “es una oportunidad increíble para comprar regalos para el día de la madre”.
“La novedad en esta feria es se venden productos nuevos y productos usados, en buen estado. Habrá productos de librería, indumentaria, ropa, calzados, accesorios, bazar, entre otros”, detalló.
En esta tercera edición, el escenario se repite al de la primera, sin embargo Roldán señaló que el objetivo es “llevar la feria a todos los barrios, favoreciendo la posibilidad de venta a los vendedores de cada barrio y zona”.
Adrián Zigarán, interventor de la localidad, advirtió sobre las construcciones – del lado boliviano – que podrían cambiar el curso del río. “No comunicaron nada”, aseguró.
El Interventor de Aguas Blancas consideró que “el asesinato del comisario Cordeyro” cambia las reglas del juego en la frontera. “La familia policial que está retirada entiende que al gobernador le tiraron un muerto”, aseguró.
Se realizará en el marco del encuentro +Verde, este sábado 18 en el Mercado Artesanal. Además del 16 a 18 de octubre se realizarán charlas sobre prácticas sustentables, exposición de productos locales y venta de artesanías para el día de la madre.
En su visita a la Escuela de Educación Especial N°7074, el gobernador destacó el trabajo del personal educativo y firmó un convenio de pavimento junto al intendente Rojas.
Un sujeto increpó a la diputada Socorro Villamayor en el hall de acceso a la Legislatura Provincial y, por la intervención del personal de Seguridad de la Cámara, logró ser reducido y detenido por la policía.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.