Venderán regalos para mamá con precio tope de $20.000

Se llevará a cabo el sábado 18, en la previa al Día de las madres, de 14 a 21 horas en plaza España. El tope de precios será de $20.000.

Salta16/10/2025

feria-tope-3-1024x575

Este sábado 18 de octubre en plaza España, de 14 a 21 horas, se realizará una nueva “Feria Tope”, con edición especial por el Día de la Madre.

“Es una gran feria de liquidación con tope de precios, esa es la particularidad. En este caso, el tope de precios es de $20.000, lo que significa que ningún producto puede superar ese monto”, expresó la subsecretaria de Paseos de Compras municipal, Lourdes Roldán, en Aries.

La funcionaria destacó que participarán 100 vendedores por lo que “es una oportunidad increíble para comprar regalos para el día de la madre”.

“La novedad en esta feria es se venden productos nuevos y productos usados, en buen estado. Habrá productos de librería, indumentaria, ropa, calzados, accesorios, bazar, entre otros”, detalló.

En esta tercera edición, el escenario se repite al de la primera, sin embargo Roldán señaló que el objetivo es “llevar la feria a todos los barrios, favoreciendo la posibilidad de venta a los vendedores de cada barrio y zona”.

