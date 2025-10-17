Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en Salta este viernes 17 de octubre

La Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia informó que este viernes 17 de octubre rigen dos alertas meteorológicas por tormentas para distintas regiones de Salta. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La alerta naranja alcanza a los departamentos Capital, Cerrillos, La Viña, Guachipas, Chicoana, La Caldera, Cafayate, Iruya, Orán, Santa Victoria y Rosario de Lerma, entre otros. En estas áreas, se esperan precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 milímetros, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora.

En tanto, la alerta amarilla abarca los departamentos San Martín, Rivadavia, Yungas de Orán, Iruya, Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, La Candelaria, Cachi, Molinos, La Poma, San Carlos, Valle de Cafayate y La Caldera, con acumulados que podrían llegar a 80 milímetros en algunas zonas.

Desde Defensa Civil recordaron una serie de recomendaciones preventivas. Se pidió a la población evitar salir de sus hogares durante la tormenta, permanecer en lugares seguros y mantenerse alejados de cables, postes y cajas de electricidad. Además, se sugirió retirar objetos de balcones que puedan ser arrastrados por el viento.

Para quienes circulen en rutas o caminos, el organismo aconsejó conducir con luces bajas encendidas, respetar la distancia entre vehículos y no superar la velocidad permitida. También se recomienda verificar el estado de frenos, limpiaparabrisas y neumáticos antes de salir.

Las autoridades provinciales mantienen un monitoreo constante de la evolución de las tormentas y pidieron a los vecinos seguir los canales oficiales de información para conocer nuevas actualizaciones.