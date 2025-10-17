Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en Salta este viernes 17 de octubre

Balearon la camioneta de UrtubeySalta16/10/2025
Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.
Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas en distintas zonas de Salta, con lluvias intensas, vientos de hasta 90 km/h y posibilidad de caída de granizo.Salta17/10/2025Ivana Chañi
La Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia informó que este viernes 17 de octubre rigen dos alertas meteorológicas por tormentas para distintas regiones de Salta. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
La alerta naranja alcanza a los departamentos Capital, Cerrillos, La Viña, Guachipas, Chicoana, La Caldera, Cafayate, Iruya, Orán, Santa Victoria y Rosario de Lerma, entre otros. En estas áreas, se esperan precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 milímetros, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora.
En tanto, la alerta amarilla abarca los departamentos San Martín, Rivadavia, Yungas de Orán, Iruya, Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, La Candelaria, Cachi, Molinos, La Poma, San Carlos, Valle de Cafayate y La Caldera, con acumulados que podrían llegar a 80 milímetros en algunas zonas.
Desde Defensa Civil recordaron una serie de recomendaciones preventivas. Se pidió a la población evitar salir de sus hogares durante la tormenta, permanecer en lugares seguros y mantenerse alejados de cables, postes y cajas de electricidad. Además, se sugirió retirar objetos de balcones que puedan ser arrastrados por el viento.
Para quienes circulen en rutas o caminos, el organismo aconsejó conducir con luces bajas encendidas, respetar la distancia entre vehículos y no superar la velocidad permitida. También se recomienda verificar el estado de frenos, limpiaparabrisas y neumáticos antes de salir.
Las autoridades provinciales mantienen un monitoreo constante de la evolución de las tormentas y pidieron a los vecinos seguir los canales oficiales de información para conocer nuevas actualizaciones.
Se llevará a cabo el sábado 18, en la previa al Día de las madres, de 14 a 21 horas en plaza España. El tope de precios será de $20.000.
Adrián Zigarán, interventor de la localidad, advirtió sobre las construcciones – del lado boliviano – que podrían cambiar el curso del río. “No comunicaron nada”, aseguró.
El Interventor de Aguas Blancas consideró que “el asesinato del comisario Cordeyro” cambia las reglas del juego en la frontera. “La familia policial que está retirada entiende que al gobernador le tiraron un muerto”, aseguró.
Se realizará en el marco del encuentro +Verde, este sábado 18 en el Mercado Artesanal. Además del 16 a 18 de octubre se realizarán charlas sobre prácticas sustentables, exposición de productos locales y venta de artesanías para el día de la madre.
En su visita a la Escuela de Educación Especial N°7074, el gobernador destacó el trabajo del personal educativo y firmó un convenio de pavimento junto al intendente Rojas.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.