Encabezaron un acto en Obras para respaldar a sus candidatos porteños y bonaerenses.
Lospennato instó a Estrada a presentarse ante la Justicia para “no hacer perder tiempo al Congreso”
La diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, sostuvo que el legislador “podría resolver el tema presentándose voluntariamente” y remarcó que los fueros “no deben usarse para evitar una investigación judicial”.Política16/10/2025Ivana Chañi
La diputada nacional Silvia Lospennato (PRO) se refirió al debate abierto en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja sobre el pedido de desafuero del legislador salteño Emiliano Estrada, en el marco de una causa por presuntas fake news y malversación de fondos.
En diálogo con Aries, Lospennato señaló que la comisión “actuó en respuesta a un requerimiento judicial” y que, tras recibir “una gran cantidad de documentación de los distintos momentos procesales”, se decidió “tomarse unos días para estudiar toda la información antes de volver a reunirse”.
“La Justicia remitió una enorme cantidad de oficios que llegaron recién ayer. Lo más responsable es analizarlos en detalle para determinar si están dados los extremos que ameriten o no el retiro de los fueros”, explicó la legisladora.
Lospennato consideró, sin embargo, que el trámite “podría resolverse mucho más rápido si el propio Estrada se presentara voluntariamente ante la Justicia”. “Eso permitiría realizar la audiencia de imputación y que conozca los cargos que se le atribuyen”, afirmó.
En ese sentido, recordó que “los fueros nunca fueron pensados para impedir que los políticos sean investigados”, y mencionó que la Ley de Fueros sancionada en el año 2000 “fue creada justamente para evitar que se usen como un escudo judicial”.
“El fiscal entiende que la comparecencia es necesaria y que, si el diputado no se presenta voluntariamente, la única vía es retirarle los fueros. Si lo hiciera por voluntad propia, se resolvería rápidamente el problema, sin hacer perder tiempo a la comisión ni al Congreso”, expresó.
Lospennato subrayó que el objetivo es “garantizar el derecho de defensa” y que Estrada “pueda ejercerlo como cualquier ciudadano que se considera inocente”.
El gobernador bonaerense encabezará un homenaje austero en la Quinta donde descansan los restos de Juan Domingo Perón, mientras el kirchnerismo se moviliza por separado.
Por el desafuero de Estrada, Tailhade cargó contra los fiscales
El diputado Rodolfo Tailhade denunció que la causa contra Emiliano Estrada fue “armada” por la fiscal de Ciberdelincuencia Sofía Cornejo y calificó de “cachivache jurídico” su actuación.
Leavy pidió que Salta copie el modelo minero de San Juan y Chile
El senador nacional Sergio Leavy criticó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que “permite a las mineras llevarse el 100% de lo que producen”.
Leavy le respondió a Berni: “Me ofrecieron ser diputado nacional, pero yo no estaba buscando trabajo”
El senador nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, Sergio Leavy, salió al cruce de las declaraciones de Sergio Berni y aseguró que le habían ofrecido integrar la lista como diputado nacional, pero que rechazó la propuesta.
Tras la aprobación en la Cámara Baja, legisladores advierten que la demora del titular de la Cámara podría postergar el debate en la Cámara Alta hasta después del 26 de octubre.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.