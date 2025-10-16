Lospennato instó a Estrada a presentarse ante la Justicia para “no hacer perder tiempo al Congreso”

La diputada nacional Silvia Lospennato (PRO) se refirió al debate abierto en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja sobre el pedido de desafuero del legislador salteño Emiliano Estrada, en el marco de una causa por presuntas fake news y malversación de fondos.

En diálogo con Aries, Lospennato señaló que la comisión “actuó en respuesta a un requerimiento judicial” y que, tras recibir “una gran cantidad de documentación de los distintos momentos procesales”, se decidió “tomarse unos días para estudiar toda la información antes de volver a reunirse”.

“La Justicia remitió una enorme cantidad de oficios que llegaron recién ayer. Lo más responsable es analizarlos en detalle para determinar si están dados los extremos que ameriten o no el retiro de los fueros”, explicó la legisladora.

Lospennato consideró, sin embargo, que el trámite “podría resolverse mucho más rápido si el propio Estrada se presentara voluntariamente ante la Justicia”. “Eso permitiría realizar la audiencia de imputación y que conozca los cargos que se le atribuyen”, afirmó.

En ese sentido, recordó que “los fueros nunca fueron pensados para impedir que los políticos sean investigados”, y mencionó que la Ley de Fueros sancionada en el año 2000 “fue creada justamente para evitar que se usen como un escudo judicial”.

“El fiscal entiende que la comparecencia es necesaria y que, si el diputado no se presenta voluntariamente, la única vía es retirarle los fueros. Si lo hiciera por voluntad propia, se resolvería rápidamente el problema, sin hacer perder tiempo a la comisión ni al Congreso”, expresó.

Lospennato subrayó que el objetivo es “garantizar el derecho de defensa” y que Estrada “pueda ejercerlo como cualquier ciudadano que se considera inocente”.