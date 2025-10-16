Por el desafuero de Estrada, Tailhade cargó contra los fiscales

En diálogo con Aries, el diputado Rodolfo Tailhade apuntó contra la fiscal de Ciberdelincuencia Sofía Cornejo, a quien acusó de “fabricar una causa” contra asesores del legislador salteño Emiliano Estrada.

“La fiscal Cornejo es la persona que arma la causa contra los asesores de Estrada. Fue una causa inventada, que duró pocos días y terminó con dos personas reconociendo una responsabilidad sobre algo que no constituye delito”, señaló el diputado nacional por Unión por la Patria.

Tailhade explicó que “los asesores políticos trabajan bajo las directivas del diputado” y que “ningún fiscal puede evaluar qué tareas deben realizar”. “De ninguna manera voy a admitir que un juez o un fiscal me diga qué tengo que hacer con mis asesores”, enfatizó.

Además, el legislador cuestionó al fiscal federal Carlos Amad, a quien acusó de dedicar sus esfuerzos “a conseguir el desafuero de Estrada mientras los narcos andan por todos lados como Pancho por su casa”.

Tailhade también vinculó la reapertura del caso con “un intercambio político” entre el gobierno de Gustavo Sáenz y la Casa Rosada. “Todo indica que hubo una devolución de favores. El gobernador levantó a sus diputados en la sesión del DNU y, al día siguiente, habilitaron la comisión para tratar un pedido de desafuero inexistente”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el oficialismo salteño “usa las instituciones con fines electorales, mientras los verdaderos problemas de la provincia siguen sin resolverse”.