Por el desafuero de Estrada, Tailhade cargó contra los fiscales
El diputado Rodolfo Tailhade denunció que la causa contra Emiliano Estrada fue “armada” por la fiscal de Ciberdelincuencia Sofía Cornejo y calificó de “cachivache jurídico” su actuación.Política16/10/2025Ivana Chañi
En diálogo con Aries, el diputado Rodolfo Tailhade apuntó contra la fiscal de Ciberdelincuencia Sofía Cornejo, a quien acusó de “fabricar una causa” contra asesores del legislador salteño Emiliano Estrada.
“La fiscal Cornejo es la persona que arma la causa contra los asesores de Estrada. Fue una causa inventada, que duró pocos días y terminó con dos personas reconociendo una responsabilidad sobre algo que no constituye delito”, señaló el diputado nacional por Unión por la Patria.
Tailhade explicó que “los asesores políticos trabajan bajo las directivas del diputado” y que “ningún fiscal puede evaluar qué tareas deben realizar”. “De ninguna manera voy a admitir que un juez o un fiscal me diga qué tengo que hacer con mis asesores”, enfatizó.
Además, el legislador cuestionó al fiscal federal Carlos Amad, a quien acusó de dedicar sus esfuerzos “a conseguir el desafuero de Estrada mientras los narcos andan por todos lados como Pancho por su casa”.
Tailhade también vinculó la reapertura del caso con “un intercambio político” entre el gobierno de Gustavo Sáenz y la Casa Rosada. “Todo indica que hubo una devolución de favores. El gobernador levantó a sus diputados en la sesión del DNU y, al día siguiente, habilitaron la comisión para tratar un pedido de desafuero inexistente”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que el oficialismo salteño “usa las instituciones con fines electorales, mientras los verdaderos problemas de la provincia siguen sin resolverse”.
Lospennato instó a Estrada a presentarse ante la Justicia para “no hacer perder tiempo al Congreso”
La diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, sostuvo que el legislador “podría resolver el tema presentándose voluntariamente” y remarcó que los fueros “no deben usarse para evitar una investigación judicial”.
Tras la aprobación en la Cámara Baja, legisladores advierten que la demora del titular de la Cámara podría postergar el debate en la Cámara Alta hasta después del 26 de octubre.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.