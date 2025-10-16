Encabezaron un acto en Obras para respaldar a sus candidatos porteños y bonaerenses.
Kicillof tendrá su propio acto por el Día de la Lealtad en San Vicente
El gobernador bonaerense encabezará un homenaje austero en la Quinta donde descansan los restos de Juan Domingo Perón, mientras el kirchnerismo se moviliza por separado.Política16/10/2025
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tendrá el viernes próximo su propio acto homenaje para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista en la Quinta de San Vicente, mientras que el kirchnerismo se movilizará en caravana a San José 1111 para celebrar el 17 de octubre junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas desde el entorno del gobernador, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se referencia en Kicillof, delineó su encuentro conmemorativo desde las 11 en San Vicente, donde descansan los restos del ex presidente Juan Domingo Perón.
“Va a ser algo austero, como viene siendo toda nuestra campaña. Lo fue para el 7 de septiembre y lo sigue siendo ahora”, explicaron las mismas fuentes a esta agencia y detallaron que están invitados candidatos a legisladores de Fuerza Patria, intendentes y ministros provinciales.
El cierre de ese acto estará a cargo de Kicillof, quien aún se encuentra “evaluando” si por la tarde se sumará a la movilización que La Cámpora llevará a cabo en el domicilio de Cristina Kirchner. En caso de que el gobernador pegue el faltazo, los enviados del MDF serán los que respalden esa marcha.
El kirchnerismo, por su parte, llevará a cabo la caravana “Leales de Corazón” hacía el departamento de San José 1111, donde Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
La peregrinación se realizará desde las 17 y contará con distintos puntos de salida en el Gran Buenos Aires, y tendrá como objetivo principal pedir el “fin de la proscripción” y la “libertad” de la ex mandataria.
Por su parte, la CGT tiene previsto mañana un acto en la sede de Azopardo, un día antes del aniversario y sin la tradicional movilización. El encuentro incluirá una experiencia inmersiva sobre el edificio histórico de la central obrera y un festival artístico con teatro, danza e intervenciones callejeras que se transmitirá por streaming.
Las diferentes tribus del peronismo llevarán a cabo estos encuentros conmemorativos cuando se cumplen 80 años de la movilización obrera y sindical que el 17 de octubre de 1945 irrumpió en la escena política con una masiva marcha a Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón, que había sido detenido pocos días antes.
Los distintos encuentros de homenaje a la gesta del justicialismo coinciden con la recta final de la campaña electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre, a las que el peronismo logró llegar en unidad bajo el sello Fuerza Patria.
Con información de Noticias Argentinas
Lospennato instó a Estrada a presentarse ante la Justicia para “no hacer perder tiempo al Congreso”
La diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, sostuvo que el legislador “podría resolver el tema presentándose voluntariamente” y remarcó que los fueros “no deben usarse para evitar una investigación judicial”.
Por el desafuero de Estrada, Tailhade cargó contra los fiscales
El diputado Rodolfo Tailhade denunció que la causa contra Emiliano Estrada fue “armada” por la fiscal de Ciberdelincuencia Sofía Cornejo y calificó de “cachivache jurídico” su actuación.
Leavy pidió que Salta copie el modelo minero de San Juan y Chile
El senador nacional Sergio Leavy criticó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que “permite a las mineras llevarse el 100% de lo que producen”.
Leavy le respondió a Berni: “Me ofrecieron ser diputado nacional, pero yo no estaba buscando trabajo”
El senador nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, Sergio Leavy, salió al cruce de las declaraciones de Sergio Berni y aseguró que le habían ofrecido integrar la lista como diputado nacional, pero que rechazó la propuesta.
Tras la aprobación en la Cámara Baja, legisladores advierten que la demora del titular de la Cámara podría postergar el debate en la Cámara Alta hasta después del 26 de octubre.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.